Cameroun: 6 enfants meurent dans un incendie, 2 dames aux arrêts

Un fait divers qui s'est déroulé au Cameroun a défrayé la chronique à Douala. Six enfants sont morts calcinés dans un incendie. On apprend auprès du site Actucameroun que la police a interpellé deux femmes à l'issue de ce drame.

Cameroun : Six enfants perdent la vie dans un incendie

Les faits remontent au mercredi 25 août 2021 dans la ville de Douala, notamment au quartier Brazzaville. Six enfants plongés dans leur sommeil sont morts calcinés. À en croire nos confrères de Actucameroun qui citent ABK Radio, l'affaire vient de connaitre un nouveau rebondissement. En effet, l'incident a bel et bien une origine criminelle. Notre source révèle que la voisine de la mère des enfants décédés et sa complice ont été interpellées à la suite de l'enquête policière.

Les deux dames auraient reconnu qu'elles ont mis le feu à la maison de la pauvre mère. La raison est surprenante ! La maman des pauvres victimes ne leur adressait pas la parole, ont-elles avancé. Et pourtant, l'entourage rapporte que Brigitte, la maman des défunts, ne parle pas l'anglais. Chose curieuse, Jeannette, la complice est demeurée silencieuse et n'a pas fait savoir aux sapeurs-pompiers que les enfants se trouvaient dans la maison et étaient prisonniers des flammes.

Les enquêteurs ont été surpris quand elle leur a révélé que la voisine lui avait intimé l'ordre de ne pas parler. La mère des six enfants morts dans l'incendie criminel vit désormais avec sa fille de 19 ans, Ivana qui est épileptique. Elles ont été recueillies par une âme sensible qui a bien voulu leur offrir gîte et couverts.