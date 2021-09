Patrick Achi dévoile les deux clés du développement d'un pays

Le Premier Ministre ivoirien, Patrick Achi, a échangé le 18 septembre 2021 à San Pedro, avec les opérateurs économiques locaux sur la vision du gouvernement et les modalités de collaboration avec le secteur privé, pour que la Côte d’Ivoire maintienne sa dynamique de croissance économique.

Secteur privé : le Premier Ministre Patrick Achi partage la "Vision 2030" avec les opérateurs économiques de San Pedro

« Il m’a semblé important de présenter aux acteurs du deuxième poumon économique de Côte d’Ivoire, quelques orientations relatives aux grandes thématiques qui sont à la base de la "Vision 2030" du Président Alassane Ouattara. Elles seront le fondement de nos relations au cours des prochaines années », a précisé Patrick Achi. Au cours de la décennie 2011-2020, la Côte d’Ivoire a enregistré des performances économiques exceptionnelles.

Selon le Chef du gouvernement, il s'agit de poursuivre la dynamique qui a permis de doubler le revenu par habitant en dix ans. Pour Patrick Achi, les objectifs fixés par le Chef de l’Etat pour l’horizon 2030 ; sont de doubler à nouveau le revenu par tête d’habitant, au cours de la prochaine décennie, et de créer, sur la même période, plus de huit millions d’emplois. De l’expérience de pays qui ont réussi une telle prouesse, Patrick Achi retient deux principales raisons : le secteur privé et le capital humain.

Pour lui, le capital humain est la richesse qui permet à tout pays de se développer. « Voici les deux enjeux majeurs auxquels doit faire face tout gouvernement pour assurer un développement durable et structurel d’un pays », a-t-il dit, en citant en exemple des pays de l’Asie du Sud-est. « Vos contraintes sont contenues dans les diagnostics de la "Vision 2030" que nous comptons adresser avec vous dans les prochains mois. Faisons l’effort de travailler de façon beaucoup plus rapprochée pour que la vision du Président de la République, mise en œuvre dans le projet de société 2021-2025 appelé « Côte d’Ivoire Solidaire », puisse être une réalité », a conclu Patrick Achi. Auparavant, les opérateurs économiques locaux ont donné leurs avis sur les voies et moyens qui vont booster leurs activités dans le pôle économique de San Pedro.

Source : Primature