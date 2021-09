Côte d'Ivoire: 10 photos de Sery Dorcas à couper le souffle

Un peu plus de 6 mois après son accouchement, l’ancienne reine de la beauté ivoirienne, Sery Dorcas, n’arrête pas de faire tourner la tête à de nombreux internautes en postant des photos assez chaudes sur Instagram.

Sery Dorcas encore plus sexy que jamais

En septembre 2020, Sery Dorcas, sacrée Miss Côte d’Ivoire en 2005, célébrait son mariage coutumier. Une cérémonie qui aurait coûté la faramineuse somme de 100 millions de Fcfa à son nouveau prince charmant.

Lors d'un numéro de l’émission Life week-end diffusée sur la chaîne Life Tv , la belle Sery Dorcas s’est prononcée sur cette fameuse rumeur. “Ils ont donné la dot; ça été donné mais à dire 100 millions. NON! Ce n’est pas 100 millions mais c’était pas mal quand même », avait-elle confié le sourire en coin.

Après son mariage coutumier suivi de son accouchement, Sery Dorcas a affirmé ne pas apprécié que ses courbes soient mises en avant lorsqu’on évoque sa personne. ‘’ Je suis une personne très pudique, contrairement à cette image que les gens ont de moi. Je n'aime pas quand tous les regards sont figés sur mes courbes, mes formes", s'indigne l'ex-compagne de Zokora Didier dit Maestro.

De nombreux internautes lui ont aussitôt fait comprendre que cette situation était due au fait qu’elle exposait un peu trop son corps sur la toile. ‘’Tu es déjà star, on t'appelle influenceuse. On dit que tu es femme d'affaires... mais exposition de corps, de fesses et de seins, tu fais sur Instagram là, c'est quoi le projet? Tant que ça va continuer, les gens auront toujours le regard fixé vers tes courbes. C'est parce que tu montres qu'on regarde'', a indiqué un fan de l’ex miss.

Cependant, force est de constater que la belle Sery Dorcas semble ignorer complément ces remarques. Elle continue à publier des photos assez sexy qui continuent de faire baver de nombreux internautes.

Nous vous proposons 10 photos de Sery Dorcas publiées ces derniers jours.