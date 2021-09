Les ponts Houphouët Boigny et De Gaulle, repaires de délinquants

La lutte contre le terrorisme, le grand banditisme et la délinquance est devenue le sport quotidien des Forces de défense et de sécurité (FDS) de Côte d'Ivoire. L'opération Epervier 7 menée, à l'aube de ce mardi 21 septembre 2021, sous les ponts Houphouët Boigny et Dégaulle a permis de dénicher de petits drogués qui s'y étaient "réfugiés".

Sacré coup de filet de l'Opération Épervier sous les ponts Houphouët Boigny et Dégaulle

Les autorités sécuritaires ivoiriennes sont déterminées à améliorer l'indice de sécurité en Côte d'Ivoire. Cette mission est d'autant plus noble qu'à la faveur de la décennie de crise militaro-politique qu'a connue le pays, de nombreuses armes à feu ont circulé.

Aussi, la police ivoirienne a institué l'opération Épervier, consistant à traquer les bandits, les enfants en conflit avec la loi, communément appelés « microbes », les délinquants et autres narcotrafiquants et drogués qui pullulent dans la métropole abidjanaise.

Dans le cadre de l'Opération Épervier 7, les Districts de Police de Marcory et d'Adjamé ont fait une descente surprise, ce mardi 21 septembre 2021, aux environs de 05 heures, sous les ponts Félix Houphouët Boigny (FHB) et Dégaulle, reliant les communes du Plateau et de Treichville. Le ratissage qui s'en est suivi a attesté d'un véritable coup de filet.

Selon la police nationale, qui a publié les images de cette opération sur sa page Facebook, le bilan est sans appel :

- Côté pont FHB: 17 raflés dont 04 pris dans un fumoir

- Côté pont DEGAULE : 12 raflés.

La DGPN précise par ailleurs la saisie de certains. « Il s'agit de sachet de cannabis, plaquettes de comprimé tramadol, de briquets, mateaux, couteaux et paquets de cigarettes », peut-on lire sur la page de la police ivoirienne.

Il faut également noter que l'armée ivoirienne est engagée dans la lutte contre le terrorisme, qui constitue un autre défi pour la Côte d'Ivoire.