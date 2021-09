RDC: "L'État de siège a montré ses limites" (député proche du pouvoir)

En République démocratique du Congo (RDC), un député proche du pouvoir a exhorté le président Félix Tschisékédi à songer à une stratégie autre que celle de l'Etat de siège instauré dans les provinces de l' Ituri et du nord-Kivu.

Jadot Mangwengwe (député de RDC): "Je reviens du terrain, j’ai été dans les coins et recoins; franchement, la situation n’évolue pas"

L’espoir suscité par la mise en place de l’état de siège dans le Nord-Kivu et l’Ituri en RDC, s’est émoussé en seulement quatre mois. Les massacres des populations civiles, attribués à des groupes armés, notamment l' ADF, se poursuivent en dépit des dispositions sécuritaires prises par le gouvernement central de Kinshasa. Pour le député national, Jadot Mangwengwe, il est clair que l'état de siège en vigueur depuis le 6 mai dernier, a montré ses limites tandis que les massacres des populations civiles, se poursuivent.

Pour lui, il appartient désormais au chef de l' Etat, Félix Tschisékédi, de tirer les conclusions de cet " échec en trouvant d'autres stratégies en lieu et place de l'état de siège". « Je reviens du terrain, j’ai été dans les coins et les recoins, franchement, la situation n’évolue pas bien. Je pensais qu’avec l’état de siège, on ferait une pression exceptionnelle sur les ADF, pour les détruire au jour le jour. Malheureusement, ce sont eux qui continuent à massacrer nos populations. Voilà pourquoi, je puis proposer au chef de l’Etat, de pouvoir réfléchir sur une nouvelle formule qui soit beaucoup plus grande, rapide et efficace », recommande Jadot Mangwengwe.

Puis d'ajouter : « Je suis parmi ceux qui ont soutenu la décision du chef de l’Etat. Je sais que, si tous les acteurs de l’état de siège, pouvaient respecter scrupuleusement les prescrits de l’ordonnance du chef de l’Etat, cette décision nous servirait de dernière cartouche pour détruire tous ces ADF et leurs alliés, tous ces groupes armés, tous ces bandits armés qui perturbent la sécurité dans la région de Beni et de l’Ituri ».