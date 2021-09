Football européen: Robert Lewandowski reçoit son Soulier d'Or

L'attaquant du Bayern Munich Robert Lewandowski a dédié ce mardi, à son épouse Anna, le Soulier d'Or récompensant le meilleur buteur des championnats européens.

Robert Lewandowski: Déjà 7 buts au compteur avec le Bayern en Bundesliga

Meilleur buteur 2020/21 dans les cinq grands championnats européens avec 41 buts, du club allemand du Bayern Munich, Robert Lewandowski a réussi à distancer Lionel Messi du FC Barcelone qui enregistre 30 buts. C’est lui qui a offert le titre de champion d'Allemagne au Bayern sur un triplé le 8 mai, battant ainsi le record des mythiques 40 buts en une saison de l’allemand Gerd Müller, inscrits au cours de la saison 1971/72.

Cette saison, le meilleur joueur Fifa 2020 a déjà marqué sept fois en cinq journées. « Je n’aurais jamais pensé battre ce record, surtout parce que j’ai été absent quelques semaines à cause d’une blessure », a déclaré le Polonais au moment de recevoir son prix. « Lorsque je suis revenu et que j’ai vu que j’étais proche du record, je suis resté positif. , a-t-il ajouté. Christian Seifert, le président de la ligue allemande de football (DFL), a exprimé sa joie de voir le meilleur buteur européen évoluer en Bundesliga.

« Au contraire de l’Angleterre, l’Espagne, l’Italie ou la France, notre compétition ne comprend que 18 clubs, pas 20. Cela signifie que vous jouez quatre matches de moins », a précisé Seifert. « Malgré cela, il a battu des joueurs tels que Messi, Ronaldo, Mbappé, Lukaku et Neymar. Ses 41 buts pourraient être un record pour l’éternité. » Le Polonais n’est que le deuxième joueur de Bundesliga à remporter le prestigieux Soulier d’or, après Gerd Müller (1970 et 1972). Lionel Messi (6 fois), Cristiano Ronaldo (4) et les désormais légendaires Eusebio, Marco van Bastan ou Ronaldo le Brésilien comptent aussi parmi les lauréats.

Meilleurs buteurs 2020/21 dans les cinq grands championnats

41 Robert Lewandowski (Bayern München, GER)

30 Lionel Messi (Barcelona, ESP)

29 Cristiano Ronaldo (Juventus, ITA)

28 André Silva (Eintracht Frankfurt, GER)

27 Erling Haaland (Borussia Dortmund, GER)

27 Kylian Mbappé (Paris, FRA)

24 Romelu Lukaku (Inter, ITA)

23 Karim Benzema (Real Madrid, ESP)

23 Harry Kane (Tottenham, ENG)

23 Gerard Moreno (Villarreal, ESP)

22 Luis Muriel (Atalanta, ITA)

22 Mohamed Salah (Liverpool, ENG)

21 Luis Suárez (Atlético, ESP)

21 Dušan Vlahović (Fiorentina, ITA)

20 Wissam Ben Yedder (Monaco, FRA)

20 Memphis Depay (Lyon, FRA)

20 Wout Weghorst (Wolfsburg, GER)

20 Andrej Kramarić (Hoffenheim, GER)

20 Ciro Immobile (Lazio, ITA)

20 Simy (Crotone, ITA)

Meilleurs buteurs 2020/21 en UEFA Champions League et UEFA Europa League (des groupes à la finale)

Haaland, tous ses buts en Champions League cette saison

10 Erling Haaland (Borussia Dortmund, UEFA Champions League)

9 Bruno Fernandes (Manchester United, 4 UEFA Champions League/5 UEFA Europa League)

8 Kylian Mbappé (Paris, UEFA Champions League)

8 Marcus Rashford (Manchester United, 6 UEFA Champions League/2 UEFA Europa League)

7 Pizzi (Benfica, UEFA Europa League)

7 Yusuf Yazıcı (LOSC Lille, UEFA Europa League)

7 Borja Mayoral (Roma, UEFA Europa League)

7 Gerard Moreno (Villarreal, UEFA Europa League)

6 Edinson Cavani (Manchester United, UEFA Europa League)

6 Edin Džeko (Roma, UEFA Europa League)

6 Carlos Vinícius (Tottenham, UEFA Europa League)

6 Álvaro Morata (Juventus, UEFA Champions League)

6 Neymar (Paris, UEFA Champions League)

6 Mislav Oršić (Dinamo Zagreb, UEFA Europa League)

6 Paco Alcácer (Villarreal, UEFA Europa League)

6 Munas Dabbur (Hoffenheim, UEFA Europa League)

6 Olivier Giroud (Chelsea, UEFA Champions League)

6 Youssef En-Nesyri (Sevilla, UEFA Champions League)

6 Mohamed Salah (Liverpool, UEFA Champions League)

6 Karim Benzema (Real Madrid, UEFA Champions League)

6 Nicolas Pépé (Arsenal, UEFA Europa League)

Cristiano Ronaldo, tous ses buts en Champions League

2019/20 : Robert Lewandowski (Bayern, UEFA Champions League) – 15

2018/19 : Lionel Messi (Barcelone, UEFA Champions League) – 12

2017/18 : Cristiano Ronaldo (Real Madrid, UEFA Champions League) – 15

2016/17 : Cristiano Ronaldo (Real Madrid, UEFA Champions League) – 12

2015/16 : Cristiano Ronaldo (Real Madrid, UEFA Champions League) – 16