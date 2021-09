Stade de Yamoussoukro: Dao Mariam Gabala s'explique et relativise

La présidente du Comité de normalisation de la Fif, Dao Mariam Gabala, s’est prononcée sur la décision de la CAF de ne pas homologuer le stade de Yamoussoukro.

Dao Mariam Gabala: "La pelouse du stade de Yamoussoukro est plus belle que celle d'Ebimpé"

La Confédération africaine de football (CAF) a décidé de ne pas homologuer le nouveau stade de Yamoussoukro sur lequel les dirigeants du football ivoirien, prévoyaient de jouer la rencontre entre les Eléphants de Côte d’Ivoire et l’equipe de Malawi, le 11 octobre prochain. Une rencontre comptant pour la 4è journée des éliminatoires du Mondial 2022. Cette décision de l’instance dirigeante du football africain a suscité l’indignation de plusieurs observateurs. Mais pour la présidente du Comité de normalisation de la Fif, il n’y a pas lieu de s’alarmer

Invitée à l’émission La Grande Team diffusée sur La 3, lundi soir, elle a fait une analyse de la décision de la CAF. « Quand on lit bien leur courrier, c’est: ‘’nous vous encourageons, vous avez travaillé mais finalisez le stade de Yamoussoukro avant de pouvoir l’utiliser’’. Je pense que c’est ça, c’est la lecture que je fais de ce qu’ils ont dit. Vous savez, ils ont des critères très précis, ils nous ont envoyé leurs critères, c’est à peu près 7 feuillets de critères », a soutenu Dao Gabala avant d’ajouter : « Je vous donne un exemple de quelque chose qui n’a pas fonctionné. Ils disent que la salle de presse est en face des vestiaires alors que les vestiaires doivent être isolés. Il y a d’autres questions qui ont été soulevées par rapport à l’éclairage … Ce que je note: ‘’c’est finalisez Yamoussoukro et nous reviendrons pour faire une visite d’inspection avant de l’homologuer’’. Ils n’ont fait aucune remarque sur le gazon qui est très beau. Ils n’ont pas fait de remarque sur l’intérieur des vestiaires. Je pense que les vestiaires sont plus beaux que ceux d’Ebimpé. Mais en terme de sécurité, ils ont révélé beaucoup d’éléments de sécurité qui n’interviennent pas».

Par ailleurs, Dao Mariam Gabala a apporté des précisions sur le match Côte d’Ivoire – Malawi. « Aujourd’hui, on est dans deux schémas, soit au Ghana soit au Sénégal, et nous devons donner une réponse le 22 septembre. Donc (mardi), le coach ira au Sénégal, et le manager au Ghana pour faire des vérifications avant de prendre une décision », a-t-elle indiqué.