Droits de l’Homme: Le CNDH remet son rapport annuel à Ouattara

Le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) a procédé, ce mardi 21 septembre, à la remise de son rapport annuel 2020 au chef de l' Etat Alassane Ouattara, représenté par le ministre auprès du Président de la République chargé des Relations avec les institutions, Gilbert Kafana Koné.

Côte d'Ivoire : Le CNDH a remis son rapport 2020 sur les droits de l'homme au président de la République

En résumé de ce rapport, l’on retient que le CNDH a enregistré pour la période 2020, 1765 saisines dont 1287 entièrement traitées. Parmi ces saisines, l’on dénombre 950 cas au titre des droits civils et politiques, 800 cas relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels, et 15 cas concernant des droits de solidarité.

La présidente du CNDH, Namizata Sangaré, a particulièrement insisté sur la persistance des violences basées sur le genre (VBG) «malgré les efforts des autorités gouvernementales », avec 325 plaintes relatives aux VBG dont 152 cas de viol.

Le CNDH recommande, entre autres, le renforcement des plateaux techniques des structures sanitaires sur toute l’étendue du territoire, l’augmentation de 15% du budget alloué à la santé conformément à la déclaration d’Abuja afin de garantir le droit à la santé des populations, la construction davantage d’infrastructures scolaires afin de garantir le droit à l’éducation pour tous les enfants.

Le ministre Gilbert Kafana Koné a, au nom du Président Alassane Ouattara, rassuré de l’engagement de l’Etat, à travailler au renforcement des droits de l’Homme dans le pays. Kafana Koné s’est félicité des progrès réalisés par la Côte d’Ivoire ces dernières années, notamment dans le domaine de la santé avec la construction en cours de plusieurs centres de santé, mais aussi le renforcement des infrastructures socio-éducatives.