Foot: Souleymane Kamagaté rejette Drogba mais soutient Samuel Eto'o

Opposé à la candidature de Didier Drogba dans le cadre de l'élection à la Fif, Souleymane Kamagaté apporte son soutien à Samuel Eto'o, candidat à la Fecafoot.

Souleymane Kamagaté: ''Nous Ivoiriens (...) nous devons adhérer au combat de Samuel Eto'o''

Comme son homologue ivoirien Didier Drogba, l'ancien capitaine des Lions Indomptables du Cameroun, Samuel Eto’o, veut diriger le football de son pays. Il a officiellement annoncé sa candidature à la prochaine élection présidentielle de la Fécafoot, la Fédération camerounaise de football. « Il est temps de reconstruire notre football. Nous ne pouvons pas retarder la refonte de notre sport numéro un (...) Je viens dans l’administration du football camerounais pour attirer les financements extérieurs et non pour amenuiser par des charges inutiles, des recettes déjà très chétives », a déclaré le quadruple ballon d'or africain dans un texte publié sur sa page Facebook.

La publication de Samuel Eto'o a bien évidemment suscité de nombreux commentaires dont celle de l'époux de la chanteuse Coupé-décalé, Bamba Ami Sarah. ''Donc le pro, quand tu dis tu vas répondre à notre demande là djaaaaaaaaa c’est la demande d’être candidat pour les élections de votre fédération de football la ? Tu nous a eu même. Mais mon pro et ce que tu m’as promis là … Ça duré dèh'', a réagi Souleymane Kamagaté alias L'homme Saga avant d'afficher son soutien à la candidature de Samuel Eto'o.

''Pour la Fecafoot, nous devons soutenir Samuel Eto'o, ce digne enfant du continent africain. Ça y est ! Notre champion est officiellement candidat à l'élection à la présidence de la Fédération camerounaise de football ( Fecafoot ) ! Quelle grande et bonne nouvelle ! Une nouvelle qui nous réjouit et nous conduit à appeler à une mobilisation massive en faveur de sa candidature au Cameroun et au delà ! Sa candidature n'est pas dirigée contre quelqu'un, elle n'est pas guidée contre quelqu'un ! Elle est née d'une volonté de servir son pays, de se mettre à la disposition du Cameroun, de l'Afrique et du football ! C'est pour cela qu'au delà des électeurs camerounais, des passionnés de football du Cameroun, nous Ivoiriens, nous citoyens africains et tous les amoureux du monde entier, nous devons adhérer à son combat", a-t-il écrit.

De nombreux internautes ont tout de suite rappelé à Souleymane Kamagaté qu'il n'a pourtant pas accordé son soutien à Didier Drogba dans le cadre de l'élection à la Fif. ''En un mot, c'est l'argent tu cherches, sinon Didier Drogba a exactement les mêmes ambitions qu'Eto'o, mais c'est vous les mêmes qui vous jouez les plus intelligents içi, et vous refusez de le soutenir, juste parce qu'il ne tombe pas dans dans vos anarques là... dommage'', a commenté un internaute. Dans le cadre de l'élection à la Fif, Souleymane Kamagaté a officiellement accordé son soutien au candidat Yacine Idriss Diallo.