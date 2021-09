Titrologie: Ouattara veut mettre de l'ordre au RHDP, scandale au PDCI

Titrologie. La lutte des générations au Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) et le réaménagement annoncé au sein du RHDP, constituent les deux actualités majeures passées en revue par la presse ivoirienne en ce mercredi 22 septembre 2021.

Titrologie du 22 septembre: "Plusieurs millions des députés détournés : Le scandale déchire le groupe parlementaire PDCI"

" Ça chauffe au PDCI ! ", s'exclame le Patriote. Dans sa parution du jour, le journal proche du RHDP revient sur les propos récemment tenus par Jean Louis Billon, cadre du PDCI-RDA, favorable à un renouvellement générationnel en 2025. "On ne peut pas faire son temps, celui de ses enfants et celui de ses arrières petits enfants", déclare Jean Louis Billon à la Une du journal. " Jean Louis Billon pose-t-il mal le problème ?", s'interroge Dernière Heure Monde. "Qui veut oser mettre Bédié à la retraite politique ?", s'interroge l' Héritage sur le même sujet.

Au PDCI-RDA, on parle aussi d'une affaire de détournement des cotisations des députés. " Yasmina Ouégnin crie sa colère", informe le Jour Plus qui pointe du doigt le silence troublant du président du groupe parlementaire PDCI-RDA. " Plusieurs millions des députés détournés : Le scandale déchire le groupe parlementaire PDCI", écrit pour sa part L' Avenir. Dans la titrologie de ce mercredi 22 septembre 2021, les journaux ivoiriens ont également fait cas des chamboulements annoncés au RHDP du président Alassane Ouattara. " Ouattara veut mettre de l'ordre au RHDP", informe Soir Info. " RHDP : Ouattara va frapper", indique l' Inter. Révélant que des têtes et des postes sont menacés. "RHDP : Bictogo sur le départ ? ", interroge le Nouveau Réveil.