Nigeria: Korede Bello dévoile des cas de fétichisme dans la musique

Le chanteur nigérian Korede Bello, auteur du titre à succès ‘’ Godwin’’ a fait des révélations assez surprenantes sur la musique nigériane.

Korede Bello: ‘’Le prix de la célébrité est à un niveau record. Les âmes sont vendues ici‘’

Le Nigeria a incontestablement la plus grosse industrie musicale en Afrique. Ce pays anglophone de l’Afrique occidentale a, en effet, produit de grands artistes qui font aujourd’hui la fierté du continent africain à travers le monde. On peut citer entre Davido, Burna Boy, Les Psquares, Don Jazzy , Yemi Aladé , Tiwa Sabage, Olamidé, Mr Eazy, 2face Idibia et bien d’autres.

Si de nombreux observateurs expliquent ce règne sans partage de la musique nigériane sur l’Afrique par une parfaite organisation de l’industrie musicale du pays, ce n’est pas du tout le cas pour le chanteur Korede Bello qui estime que nombreux sont les artistes nigérians qui ont eu recours au fétichisme pour avoir le succès et la gloire. « Le prix de la célébrité est à un niveau record. Les âmes sont vendues ici», a-t-il posté sur son compte Twitter.

Ces propos du l’auteur du titre à succès ‘’ Godwin’’, viennent corroborer les soupçons de plusieurs observateurs qui estiment que nombreux sont les artistes africains qui ont eu recours aux pratiques occultes pour devenir célèbre. Notons que Korede Bello est né le 29 février 1996 dans l'État de Lagos, au Nigeria, où il a terminé ses études primaires et secondaires. Il a étudié la communication de masse à l'Institut nigérian de journalisme et est titulaire d'un Certificat de diplôme national.

Après la sortie de son premier single en 2013, il est présenté au chanteur et producteur Don Jazzy par son manager Casmir Uwaegbute. Le 28 février 2014, il signe au label Mavin Records avec lequel, il enregistre des chansons populaires comme African Princess, Romantic, Dorobucci, Godwin et Do like that qui ont connu un véritable succès à travers l’Afrique. Après avoir marqué une pause de quelques années, l’artiste a effectué son retour sur la scène musicale en févier 2021 avec le titre Real Me.