Guinée : Le CNDR ouvre la frontière guinéo malienne

Les nouvelles autorités de la Guinée ont annoncé la réouverture de la frontière entre guinéo-malienne à compter du mercredi 22 septembre 2021. Dans une déclaration lue à la télévision nationale, le CNRD (Comité national de rassemblement et du développement) a donné des instructions pour l'application de la nouvelle mesure.

La Guinée s'ouvre de nouveau au Mali

La frontière de la Guinée avec le Mali est désormais ouverte. L'annonce a été faite par le colonel Mamadi Doumbouya qui s'adressait à ses compatriotes à travers la Radiodiffusion télévision guinéenne (RTG). "Vu les différents rapports fournis par les acteurs concernés des régions de Kankan et Faranah, le président du CNRD décide de la réouverture de la frontière guinéo malienne à partir du mercredi 22 septembre. À cet effet, il instruit les services sanitaires ainsi qu’à l’ensemble des forces de défense et de sécurité d’accroître la vigilance et la rigueur au niveau de tous les points de sortie et d’entrée. La réouverture des autres frontières fera l’objet d’un autre communiqué", a déclaré le chef de file du Comité national de redressement et de développement), le mardi 21 septembre 2021.

À la chute d'Alpha Condé le dimanche 5 septembre 2021, le nouvel homme fort de Conakry a décidé de la fermeture des frontières. Cependant, vingt-quatre heures après, le colonel Mamadi Doumbouya a ouvert les frontières. "Toutes les compagnies aériennes peuvent reprendre leurs activités aériennes sous réserve de se soumettre à la procédure administrative en la matière", avait-il indiqué.

Depuis, la frontière terrestre entre la Guinée et le Mali était restée fermée tandis que celles avec la Côte d'Ivoire, le Libéria et la Sierra Leone avaient déjà été ouvertes par la junte militaire. Pour rappel, Alpha Condé qui avait été élu pour un 3e mandat en 2020, a été déposé par des militaires conduits par le colonel Mamadi Doumbouya. L'ancien chef d'Etat est actuellement détenu par les putschistes.