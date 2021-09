Les stades ivoiriens suspendus, les Éléphants joueront à Cotonou

La Confédération africaine de football (CAF) a suspendu les stades ivoiriens pour deux rencontres. Les Éléphants disputeront donc leur prochain match des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 au Bénin.

Les Éléphants croiseront les Flammes au stade de l'Amitié de Cotonou

Dans une missive adressée aux autorités sportives ivoiriennes, la Confédération ivoirienne de football (CAF) exprimait, à la suite de sa visite d'inspection au stade de Yamoussoukro que ledit stade « ne répond pas à toutes les exigences minimales des stades de la CAF et ne sera pas approuvé pour les matchs de qualification de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022, Journées 3 et 4 ». La Côte d'Ivoire était par conséquent appelée à trouver un stade de substitution au plus tard, le 22 septembre 2021, sous peine de se voir imposer le stade de l'adversaire.

Le Secrétaire général de la Fédération ivoirienne de football (FIF) a à cet effet adressé une demande de délocalisation de son match contre les Flammes du Malawi, comptant pour la 4e journée des éliminatoires du Mondial 2022 au Stade de l’Amitié de Cotonou à la fédération soeur du Bénin. La Fédération béninoise de football (FBF) vient donc de répondre favorablement à cette demande provenant d’Abidjan.

« Nous avons le plaisir de vous informer que votre demande a retenu notre attention et nous marquons notre accord de principe pour que vous jouiez au Stade de l’Amitié Général Mathieu Kérékou », de Cotonou, a indiqué Claude Paqui, Secrétaire général de la FBF, dans son courrier.

Contrairement aux persistantes rumeurs qui annonçaient le Ghana ou le Sénégal comme pays de Substitution, c'est le Bénin qui a finalement été pour accueillir cette rencontre. À la question de savoir pourquoi la FIF n'a pas opté pour le Ghana voisin. « Les réserves de l'encadrement et des joueurs au sujet du Ghana ont été pris en compte », indique une source proche du dossier.

À noter que le Match Côte d’Ivoire vs Malawi se jouera le lundi 11 octobre 2021 à 16h. Mais bien avant, les Malawites recevront les Éléphants à Orlando Stadium de Johannesburg, en Afrique du Sud, le jeudi 7 octobre 2021. Nation arc-en-ciel où la situation sanitaire liée à la Covid-19 se veut alarmante.