Suspension des stades ivoiriens : Danho Paulin rassure sur la CAN 2023

La Côte d'Ivoire écope d'une sanction de la Confédération africaine de football (CAF) portant suspension de ses stades pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Dans un point de presse tenu, ce mercredi, Danho Paulin Claude, ministre ivoirien des Sports et Loisirs, a tenu à rassurer ses compatriotes de ce que la Côte d'Ivoire tiendra bel et bien l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2023 sur son territoire.

Mme Yao Lydie (Directrice de la Communication de Danho Paulin) : « La Côte d’Ivoire organisera la CAN 2023 »

La rencontre entre les Eléphants de Côte d'Ivoire et les Flammes de Malawi, comptant pour la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, se jouera finalement au Stade de l'Amitié de Cotonou. Face à cette délocalisation, le ministre des Sports, Danho Paulin Claude, à travers sa directrice de la Communication, Yao Lydie, est monté au créneau pour faire une mise au point.