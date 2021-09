Transfert: James Rodriguez signe à Al-Rayyan au Qatar

Le colombien James Rodriguez quitte Everton et s’engage avec Al Rayyan. Le club qatari a officialisé la nouvelle ce mercredi sur les réseaux sociaux.

Qarar: James Rodriguez retrouve Laurent Blanc, l'ancien entraîneur du PSG

Le milieu colombien James Rodriguez (30 ans) veut se relancer après une expérience mitigée en Angleterre afin de jouer la Coupe du Monde 2022 au Qatar avec la Colombie. Il sera désormais coaché par Laurent Blanc, l'ancien entraîneur du PSG. L’ancien milieu de terrain de l’AS Monaco, du Bayern Munich mais aussi du Real Madrid, quitte donc Everton après seulement une saison puisqu’il n’entrait plus dans les plans de Rafael Benitez, le remplaçant de Carlo Ancelotti sur le banc des Toffees.

Avec le club anglais, il aura disputé vingt-six matches et inscrit six buts toutes compétitions confondues. À deux journées, Al-Rayyan a aligné deux nuls et occupe actuellement la 8e place de Qatar Stars League avec 2 points.