Côte d'Ivoire: Affi N'guessan félicité pour ses qualités d'homme de paix

L'ancien Premier ministre ivoirien, Pascal Affi N'guessan, a reçu mercredi 22 septembre la visite d'une délégation des évêques pentecôtistes et évangéliques de Côte d'Ivoire.

Affi N'guessan reçoit les "honneurs" des évêques pentecôtistes et évangéliques

Le président du Front populaire ivoirien (FPI) a reçu, mercredi 22 septembre, à sa résidence sise à la Riviera-M'badon, une délégation de la Conférence des évêques pentecôtistes et évangéliques de Côte d'Ivoire. L'ancien Premier ministre a, à l'occasion, reçu les félicitations de ses hôtes pour ses nombreuses actions en faveur de la promotion de la paix et de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire.

" Nous sommes venus saluer et féliciter le président du FPI pour ses actions qu'il mène et surtout pour l'image d'homme de paix qu'il dégage", a confié l'Évêque général Jean Kinankpeffan Koné. Le Premier vice-président de la Conférence des Évêques pentecôtistes et évangéliques de Côte d'Ivoire, était accompagné des Évêques Gba Jonathan, Dadié Blaise, Dieunedort Kamdem et du Patriarche Germain Ouédraogo.

La délégation a profité de l'occasion pour solliciter la présence du président Pascal Affi N'guessan, le samedi 9 octobre prochain, à une cérémonie d'ordination au cours de laquelle, seront consacrés 14 nouveaux évêques. " Nous sommes aussi venus l'inviter et l'associer à un événement de taille, vu qu'il est une figure emblématique au plan national et aussi un homme de paix, à une cérémonie d'ordination où nous allons consacrer plus de 14 évêques sur le plan national", a déclaré Mgr Kinankpeffan Koné au nom de la délégation.

" Nous voulons par ailleurs réitérer nos remerciements au président qui nous a fait l'honneur et l'amitié de nous recevoir et de nous témoigner sa gratitude", a-t-il conclu. En retour, Pascal Affi N'guessan s'est dit honoré par "cette marque de considération" que constitue cette visite des guides religieux à son domicile. "Chaque fois que les hommes de Dieu vous associent à un événement, c'est une grâce", a-t-il fait savoir. Avant de donner une suite favorable à leur invitation.

Pascal Affi N'guessan a été désigné homme de paix de l'année 2020 et élevé au rang d'ambassadeur de la paix par la Fondation internationale pour la paix, la presse et le développement durable en Afrique (Fippda), lors d'une cérémonie organisée le 24 juillet dernier à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro.