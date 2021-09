Togo : L'État initie le recensement des sites touristiques

Les autorités du Togo viennent d'annoncer une opération visant le recensement des établissements touristiques du pays. Selon le ministre de la Culture et du Tourisme, Dr Kossi Gbényo Lamadokou, l'objectif est "d'assurer une meilleure visibilité des établissements touristiques et de faire du tourisme un secteur à forte valeur ajoutée".

Togo : Les établissements touristiques bientôt recensés

L'information est livrée à travers un communiqué du ministre de la Culture et du Tourisme. Dr Kossi Gbényo Lamadokou informe que tous les établissements touristiques se trouvant sur le territoire du Togo feront l'objet d'un recensement. Le gouvernement togolais explique que cette mesure a été prise en vue "d'assurer une meilleure visibilité des établissements touristiques et de faire du tourisme un secteur à forte valeur ajoutée aussi bien sur le plan national qu'international".

La note mentionne que la première phase de cette opération de recensement s'étendra du vendredi 1er au 11 octobre 2021. Elle prendra en compte les établissements du Grand Lomé, de la région Maritime, mais également de la région des Plateaux. Tout ceci donnera la possibilité aux services du ministère de la Culture et du Tourisme de se doter d'une base de données fiable sur les établissements touristiques du Togo.

Il faut noter qu'en 2020, la République du Togo a enregistré plus de 480 000 visites touristiques. Le pays de Faure Gnassingbe pays compte plus de 250 sites et monuments. Par ailleurs, le secteur du tourisme connait 657 projets culturels financés par le Fonds d'aide à la culture (FAC). En 2017, le tourisme d'affaires et de congrès a progressé de 46 % au Togo. Ce qui a porté le pays au deuxième rang mondial.