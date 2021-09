L'université de Man et l'entreprise GEOMATOS-CI désormais partenaires

L'université de Man (Uman), par l’entremise de son premier responsable, le Prof. Coulibaly Lacina, vient encore de montrer toute la dimension de son sens élevé du management pour le bien-être des apprenants de cette institution académique qui ne cesse de gagner en prestige et en notoriété au fil des années.

Université de Man - Signature de convention : Quête de l'excellence et de l'employabilité

En effet, mercredi 22 septembre 2021, à l'annexe de l'Université située à Cocody, une forte délégation de l'entreprise GEOMATOS-CI implantée en Côte d'Ivoire depuis 5 ans du groupe Geomatos International basé en France, a signé une convention avec ladite université. Il faut savoir que la société Geomatos met à la disposition des secteurs publics et privés des solutions géospatiales, de la formation, de l’expertise, ainsi que de la maintenance.

Quant à l'université de Man dont l'axe principal d'intervention dans le système d'enseignement supérieur est la formation de ressources humaines qualifiées dans le domaine des ressources minières et minéralières et dont les résultats académiques ne sont plus à démontrer, voit en cette signature une opportunité de recherche et d'employabilité pour ses étudiants.

Le président Coulibaly Lacina a relevé, au cours de la cérémonie, que « la signature de cette convention entre deux institutions est un gage d'une collaboration franche et d’un partenariat "gagnant-gagnant " ». En effet, dans cette collaboration, l'université de Man disposera gracieusement d'un accès à la station et aux données constituées dans le cadre des recherches scientifiques, et Geomatos-CI aura accès aux travaux pratiques des étudiants.

Le président de Geomatos - CI, Solomey Elias, s'est félicité du travail abattu par le président Coulibaly Lacina qui, en si peu de temps, a réussi à hisser son institution parmi les meilleures universités de Côte d'Ivoire avec des résultats académiques impressionnants. La qualité du travail effectuée par cette université l'a poussé à franchir ce grand pas pour le bien des chercheurs et des étudiants de l'Université de Man.

Pour M. Solomey, cette signature contribuera à avoir un réseau de stations GPS/ GNSS permanentes pouvant couvrir les besoins locaux et nationaux. Soulignons que pour l’année académique 2020-2021, l’Uman a réalisé 100% d’admission au diplôme de Master toutes filières confondues et 100% d’admission également au diplôme d’ingénieur toutes filières confondues.