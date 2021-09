Yodé et Siro: Des révélations sur leur parfaite collaboration

Le chanteur zouglou, Yodé, a expliqué comment il travaille depuis des années avec son compagnon Siro.

Yodé: ‘’Je ne suis pas allé loin dans les études‘’

Yodé et Siro ont débuté leur aventure musicale au sein du groupe "Poussins Chocs" en 1996. Un groupe qui s'était révélé au grand public grâce au tube Asec-Kotoko (dont le morceau principal parle de l'histoire tragique entre le Ghana et la Côte d'Ivoire après un match entre l'ASEC Mimosas et l'Ashanti Kotoko en Ligue des champions dans les années 1990). Depuis la séparation des Poussins chocs à la suite du décès d'un d'entre eux, Fifi Django, Yodé et Siro forment un duo depuis 2000. Ils ont dévoilé, par la suite, plusieurs albums à succès au point où ils sont considérés comme de véritables modèles par la jeune génération des chanteurs zouglou.

Si nos deux amis venus de Gbatanikro, un quartier précaire dans la commune de Treichville, sont restés soudés durant toutes ces années, c’est grâce aux principes qu’ils se sont imposés. Yodé, lead vocal, a expliqué brièvement comment se fait cette parfaite collaboration avec Siro. "Siro a plus le verbe que moi; donc c'est lui qui parle plus pour le groupe là où il est question de parler de nous. Moi, je ne suis pas allé loin dans les études; donc je ne suis pas quelqu'un qui est instruit. Tout ce que je dis aujourd'hui, je l'ai appris avec le temps. Siro s'exprime mieux dans le groupe. Donc il faut lui donner cette place. C'est comme cela lui aussi m'a donné ma place dans le groupe en tant que lead vocal, parce que j'ai une belle voix et je sais chanter", a expliqué le talentueux chanteur ivoirien.