Père de 3 enfants, le chanteur Wizkid recherche une femme à épouser

Ayodeji Ibrahim Balogun, connu sous le nom Wizkid, 31 ans, veut se marier. L’ex-amant de Tiwa Savage cherche une femme qui va aimer ses 3 enfants.

Après Sola Ogudugu, Binta Diallo et Jada Pollock, Wizkid veut une nouvelle femme pour ses enfants

On le sait, à l'âge de 27 ans, Wizkid avait déjà trois enfants avec trois femmes différentes: Sola Ogudugu, Binta Diallo et Jada Pollock. L’information est révélée par le chanteur lui-même sur les réseaux sociaux, via l’une de ses pages alors qu’il est en tournée américaine. Le célèbre artiste nigérian de 31 ans espère attraper une femme lors de cette tournée, a-t-il lâché. Relayée par le magazine Pulse, l'information fait déjà jaser la toile à l’instar de Jada Pollock, la mère de son troisième enfant.

Jada avait bien avant indiqué que Big Wiz était son homme. Via Twitter, Jada avait écrit « Imaginez être à un spectacle, en train d’écouter ton album préféré, chansons préférées! Regarde ton homme chanter! La merde est incroyable ». Pour ce natif du 16 juillet 1990, il faut s'efforcer de choisir une bonne femme. Cependant, cette superstar nigériane a révélé que la monogamie n’est pas faite pour lui.

Binta Diallo, la deuxième Baby Mama du chanteur populaire nigérian, Wizkid, a révélé en 2020 que le père de son enfant n’avait jamais pris de photo avec ce dernier du nom de King Ayo. Pour rappel, Binta lors d’une de ses sorties médiatiques l’année dernière, avait révélé que le chanteur a rencontré leur fils une seule fois… et c’était à sa naissance.

Wizkid et Tiwa Savage formaient aussi un des couples les plus en vue. Les deux stars n’hésitaient jamais à exprimer leur affection en public sans gérer l’opinion des uns et des autres. On se rappelle en effet le concert à Paris où ils avaient fait énormément parler d’eux en échangeant un baiser sur scène. Les deux stars étaient présentes au concert de l’artiste Teni. Sur cette, après avoir remixé en chanson le titre “Feelings” de Drake, l’interprète de “Case” a posé à Wizkid la question de savoir combien de go celui-ci avait. À cela, le Starboy a répondu “10”.

Mais il n’aurait pas dû jouer au malin vu que Tiwa Savage était assise juste à ses côtés, dans le public. Surprise par la réponse de son gars, cette dernière a levé la main comme si elle voulait lui administrer une gifle. Voilà ce qui est clair, les candidates qui veulent passer la corde au coup à la méga star nigériane sont averties.