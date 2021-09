Bénin : Battue par son mari, une femme enceinte décède à Glo-Djigbé

Au Bénin, dans la ville d' Abomey Calavi, une femme est décédée après avoir été battue par son mari. Les faits se sont déroulés à Glo-Djigbé, un arrondissement de la cité dortoir.

Bénin: Décès d'une femme enceinte tabassée par son mari

Une femme enceinte est décédé à Glo-Djibgé, dans un arrondissement de la cité d'or, le 30 août dernier, après avoir été tabassée et laissée dans un état critique par son mari. Selon BeninWeb Tv, les faits remontent au 5 août dernier. Le mari, un électricien-auto de 38 ans, polygame et père de 7 enfants, aurait porté de violents coups à sa seconde épouse enceinte de 4 mois suite à une dispute. Laissée dans un état de critique, la victime se résout à rejoindre ses parents, alors qu'elle ressentait de fortes douleurs au bas ventre et à la poitrine.

« Inquiets, ses parents ont dû contacter plusieurs fois le mari pour lui demander de venir conduire sa femme à l’hôpital. Celui-ci est resté indifférent jusqu’au 27 août 2021 où la situation s’était aggravée. Transférée d’urgence à l’hôpital de zone d’Abomey-Calavi, elle a rendu l’âme», rapporte notre source. Après une plainte des parents déposée auprès du commissariat, le mari "violent" a été interpellé.

Interrogé au commissariat de Glo-Djigbé ( Commune d' Abomey-Calavi), il aurait reconnu avoir porté des coups à sa femme, « mais pas au niveau du bas-ventre ni de la poitrine ». La famille de la victime a fait savoir que le mari ne serait pas à sa première fois. La femme aurait déjà été victime d’une fausse couche suite à des coups reçus de la part du mari.