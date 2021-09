Académie de la Mer: Sortie de la 32è promotion en présence de Patrick Achi

La cérémonie de sortie de la 32è promotion des étudiants de l'Académie régionale des Sciences et Techniques de la Mer (ARSTM), sera parrainée par le Ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion Professionnelle et du Service Civique, Mamadou Touré.

Mamadou Touré, parrain de la 32è promotion de l'Académie régionale des Sciences et Techniques de la Mer

L’Académie régionale des Sciences et Techniques de la Mer procédera à la sortie de la 32è promotion sortante de ses étudiants, le jeudi 30 septembre prochain. Cet événement placé sous le parrainage du Ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion Professionnelle et du Service Civique, Mamadou Touré, aura pour cachet spécial, la célébration des 34 ans d'existence de ladite académie.

En prélude à cet événement, la direction de l’Arstm a initié une journée sportive qui aura lieu vendredi 24 septembre 2021 au sein de ladite académie. Natation, maracana, course de fond, course de relais, course sac de jute, course avec la cuillère, football, tels sont entre autres les différentes disciplines au menu de cette journée sportive destinée au personnel de l’Arstm. Le mardi 28 septembre 2021, se tiendra une conférence-débat autour du thème: ‘’Organisation d’une Plateforme logistique de distribution‘’ qui sera animée par M. Denis Corgel.

La cérémonie de sortie de la 32è promotion de l’Arstm aura donc lieu le 30 septembre, en présence du Premier ministre, Patrick ACHI, du ministre des Transports, Amadou Koné, et du Ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion Professionnelle et du Service Civique, Mamadou Touré, parrain de l’événement. De nombreux acteurs du monde maritime, portuaire, industriel venus de plusieurs pays, seront également de la partie.