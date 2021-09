Transport urbain : La Sotra à Bouaké, voici les différentes lignes

La Sotra prend pied à Bouaké pour le plus grand bonheur des populations de la 2e ville de Côte d'Ivoire. La compagnie publique de transport entame son service, ce vendredi 24 septembre 2021.

La Sotra offre deux jours de gratuité aux Bouakéens

Pour sa grande première à Bouaké, la Société de transport abidjanais (SOTRA) a décidé de mettre les petits plats dans les grands pour donner entière satisfaction à la population de Bouaké.

La direction de cette compagnie de transport a en effet décidé de faire bénéficier aux populations de la capitale du Gbêkê, deux jours de gratuité afin de leur permettre de découvrir, non seulement les services de ce transport, mais également les différentes lignes que la compagnie va desservir.

Ce lancement officiel se fera donc, ce vendredi 24 septembre 2021, en présence du Premier ministre Patrick Achi, du ministre des Transports, Amadou Koné, ainsi que des autorités politiques, administratives et coutumières de la deuxième ville de Côte d’Ivoire.

Huit (8) lignes ont été prévues par la SOTRA pour couvrir la ville, mais pour le lancement, seulement cinq (5) lignes seront opérationnelles, traversant la ville du nord au sud et d’est en ouest, avec plus d’une centaine d’arrêts et une gare centrale au cœur de la ville, sur le terrain de l’ancien hôtel Harmattan. À l’horizon 2023, la compagnie portera ses lignes à 10, avec 400 autobus.

Les Premières dessertes de la SOTRA à Bouaké