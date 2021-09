Agneby-tiassa: Plus de 30 acteurs de médias formés sur la SNIESIE

Près d’une trentaine d’acteurs de médias et chargés de communication de la région de l’ Agneby-Tiassa, ont été instruits, jeudi 23 septembre 2021 à Agboville, sur le plan de communication de mise en œuvre de la Stratégie nationale d’intégration des enfants des structures islamiques d’éducation (SNIESIE) dans le système éducatif formel.

Éducation : Le plan de communication de la SNIESIE au centre d’un atelier de formation des acteurs de médias de l’ Agneby-Tiassa

Cette rencontre d’échanges à l’initiative de l’État de Côte d’Ivoire, s’inscrit dans le cadre de la Politique de scolarisation obligatoire. En outre, la session de formation était également destinée aux chargés de communication issus des mairies et du conseil régional, ainsi que des directions régionales du ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfant et celle de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation.

L’objectif est de donner à ces derniers des outils afin de mieux connaitre les éléments de langage, les messages clés et indispensables à la bonne conduite de la communication sur la SNIESIE. Mieux, il s’est agi de permettre aux participants de s’imprégner du mécanisme permanent de collecte des informations sur la SNIESIE pour faciliter la gestion et la mise à profit de son succès. Notons que cette stratégie qui est mise en œuvre sur la période de 2020 à 2025 consiste à intégrer parmi les enfants non scolarisés dans le système éducatif formel, ceux qui fréquentent les structures islamiques d’éducation (SIE) encore non intégrées.

Pour Dr. Vahama Kamagaté, formateur pour le compte de l’ONG ʺQualé Africa perspectiveʺ en 2025, l’enseignement des programmes officiels et l’éducation religieuse doivent assurer à tous les enfants des SIE, des apprentissages de qualité, qui les rendent capables de contribuer au développement socioéconomique et de favoriser la cohésion sociale. C’est pourquoi, l’enseignant-chercheur à l’Université Péléféro Gbon Coulibaly de Korhogo a proposé une approche communicationnelle gagnante aux structures du ministère en charge de l’Education nationale impliquées dans le succès de la SNIESIE ainsi que des émissions relatives à la stratégie aux radios locales. C’est plus de 375 mille élèves dont plus de 170 mille filles, selon la Direction des stratégies, de la planification et des statistiques (DSPS), qui fréquentent 3 748 SIE reparties à travers toute l’étendue du territoire national ivoirien pour plus de 14 mille enseignants.

Tizié TO Bi

Correspondant régional