Nathalie Koah, ex de Samuel Eto’o: "Ils aiment les jeux brutaux avec nos organes"

Un peu plus de 7 ans après son aventure amoureuse avec l’international camerounais, Samuel Eto’o, l’influenceuse camerounaise Nathalie Koah n’est plus prête à avoir un autre Camerounais comme amant dans sa vie.

Nathalie Koah: ''Nos frères camerounais sont sans confiance''

L’influenceuse camerounaise Nathalie Koah fut, à un moment donné, l'amante de Samuel Eto’o. Une relation amoureuse extra-conjugale qui s'est achevée par un scandale. C'est en 2014 que cette aventure a été révélée au grand jour. Le footballeur avait déposé une plainte au commissariat du 2è arrondissement de Yaoundé pour escroquerie et abus de confiance contre Nathalie Koah qui, à l'époque, était hôtesse de l'air.

Il exigeait la restitution intégrale de l’ensemble des cadeaux qu’il lui avait offerts et le remboursement d’une somme d’environ 279 millions de FCFA. La jeune femme avait été arrêtée et jetée en prison. Elle avait passée quelques jours en prison. Depuis lors, les projecteurs sont braqués sur la belle Nathalie Koah qui se positionne aujourd'hui comme une des plus grandes influenceuses et femmes d'affaires en Afrique.

Invitée récemment à l’émission Life week-end diffusée sur la chaîne Life Tv, Nathalie Koah a reconnu que ce scandale l'a fait connaître davantage aux yeux du monde. A cet effet, elle a adressé un message de remerciements et de reconnaissance à Samuel Eto’o. « Ce que je suis aujourd’hui, même avant ça, c’est également grâce à lui. Si j’ai pu faire les formations que j’ai faites, si j’ai pu voyager c’est également grâce à lui… C’est la première fois qu’on me donne l’opportunité de m’exprimer dessus… Ce qui s’est passé était vraiment tragique et douloureux, qu’on peut oublier ce qui était positif. Il y avait également beaucoup de positif, du soutien moral quand j’en avais besoin. Ce n’est pas un merci à cause de cette histoire, c’est un merci global parce qu’au final, si j’en suis là aujourd’hui, c’est plus ou moins grâce à lui», a-t-elle déclaré.

Un peu plus de 7 ans après son aventure avec Eto’o, Nathalie Koah dit ne plus être prête à avoir pour amant, un homme camerounais. C’est en tout cas ce qu’elle a déclaré à la chanteuse camerounaise Mani Bella qui lui demande de se mettre en couple avec un Camerounais. "J’ai préféré fouiller méthodiquement ailleurs en Afrique! Car nos frères camerounais là sont sans confiance. Ils aiment les jeux brutaux avec nos organes. Vraiment j’aime la paix et le sommeil sans perturbation", a répondu Nathalie Koah.