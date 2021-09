Mali: L'ancien président Alpha Oumar Konaré hospitalisé au Maroc

Ancien président de la République du Mali, Alpha Oumar Konaré, 75 ans, a été admis, dimanche 19 septembre 2021 à l'hôpital Cheick Zaïd de Rabat ( Maroc), pour y recevoir des soins.

Mali : Malade, Alpha Oumar Konaré évacué d'urgence vers Rabat au Maroc

Selon des médias locaux, son état de santé serait actuellement préoccupant. Il était accompagné, lors de son éacuation, de son fils, le colonel Malamine Konaré, et de sa femme, l’écrivaine Adam Ba Konaré. L'ancien président de la République est devenu invisible sur la scène politique malienne et internationale depuis son départ du pouvoir. Il a été vu publiquement pour la dernière fois, en en novembre 2020, lors des obsèques de son prédécesseur, Amadou Toumani Touré. Les membres de la famille contactés par les soins de Bamada.net, un média local, n’ont pas souhaité en dire davantage sur cette évacuation.

Docteur en histoire, archéologue et promoteur de la culture africaine, Alpha Oumar Konaré fut entre 1978 et 1980 ministre de la Jeunesse et des Sports, des Arts et de la Culture. Passé dans l'opposition, il participe à la fondation de l'Alliance pour la démocratie au Mali (Adéma), qui contribue largement à la chute de Moussa Traoré en 1991. Président de la République du Mali de 1992 à 2002, il a présidé la CEDEAO (Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest) et l’UEMOA (Union économique et monétaire ouest-africaine) en 1999 et 2000.