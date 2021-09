RHDP : Dans les secrets du conclave entre ADO et Achi avec Bictogo

Adama Bictogo a eu deux importantes rencontres, jeudi. La première avec Alassane Ouattara et le second avec Patrick Achi. Rencontre dont le député d’Agboville sort un peut plus rassuré.

Adama Bictogo dans la task force pour restructurer le RHDP

La clameur publique présente Adama Bictogo comme étant sur la sellette au RHDP. Cette situation est consécutive aux récriminations du Premier ministre Patrick Achi relatives à la « trop grande influence » du Directeur exécutif du RHDP unifié sur les membres du gouvernement. Le Président Alassane Ouattara était alors monté au créneau pour mettre les points sur les « i » et rétablir l’« autorité » du chef du gouvernement sur les ministres.À propos de la question de l’éviction de Bictogo de la direction du RHDP, il n’en est absolument rien. Le vice-président de l’Assemblée nationale tient bien sa place au sein du parti présidentiel.

Le Président Ouattara, président du RHDP, a certes initié la restructuration de son parti. Mais de là à couper des têtes, notamment celui du principal animateur du parti ? Cela relève d’une fiction qui a germé dans l’esprit de bon nombre d’observateurs, qui se sont laissés aller à leur imagination. Dans l’optique de donner un souffle nouveau au RHDP, qui a été amputé de certains de ses hauts cadres, avec le décès des Premiers ministres Amadou Gon Coulibaly et Hamed Bakayoko, et le retrait d’Albert Toikeusse Mabri, Marcel Amon Tanoh et bien d’autres défections, l’idée avait été arrêtée par la haute direction du parti.

Aussi, selon le journal gouvernemental Fraternité Matin, Alassane Ouattara s’est-il choisi six personnalités de confiance avec pour mission de « proposer des réaménagements et une réorganisation du RHDP ». Il s’agit des ministres Gilbert Koné Kafana, Fidèle Sarassoro, Candia Camara, Aly Coulibaly, Ibrahim Cissé Bacongo, et bien entendu Adama Bictogo. Ceux-ci seront investis la mi-octobre pour entamer leur mission.

C’est dans cette dynamique que l’honorable Adama Bictogo a été reçu en audience dans la matinée de jeudi par Alassane Ouattara, puis par le Premier ministre Patrick Jérôme Achi, dans la même journée, en vue d’aplanir les sentiers de la restructuration annoncée. Ce qu’il faut retenir de ces deux rencontres, c’est que le prospère homme d’affaires ivoirien est sorti bien consolidé sur son « tabouret ».