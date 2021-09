Mairie d' Agboville : Le programme triennal 2022-2023-2024, adopté

Le conseil municipal d’ Agboville a adopté à l’unanimité de ses 27 membres présents sur 31, le programme triennal 2022-2023-2024 d’un montant de 745. 543.000 FCFA. C’était lors de sa 3e session ordinaire de l’exercice 2021, qui s’est tenue le jeudi 23 septembre dernier, à la salle des fêtes de la mairie de la ville.

Agboville: Près de 750 millions de FCFA adoptés par le Conseil municipal pour le programme triennal 2022-2023-2024

L’adoption de ce programme, qui comporte 17 actions et 24 opérations, a enregistré la présence du secrétaire général 2 de la préfecture du chef-lieu de l’Agnéby-Tiassa, Fidèle Séka. « Je tiens à vous féliciter au nom de monsieur préfet pour le travail abattu en vue de l’amélioration des conditions de vie des populations…Le RGPH 2021 démarre bientôt et doit être une réussite ici à Agboville. Le recensement est une pièce maitresse dans la programmation et la bonne gestion d’un État. C’est pourquoi, je vous exhorte à une forte mobilisation pour la réussite de ce processus », a-t-il déclaré, à l’ouverture de la session.

La population d’Agboville, selon le recensement général de la population et de l’habitat(RGPH) de 2014, est estimée à environ 95.000 habitants. L’octroi de prises en charge scolaires, l’aide aux différentes couches vulnérables de la société, aux confessions religieuses, aux associations de femmes et de jeunes, mais aussi l’octroi de subventions pour le développement du sport, sont les principales actions dont le montant total est estimé à 53.100.000 FCFA.

Quant aux opérations, la construction de l’hôtel de ville occupe une place de choix à côté des secteurs de l’éducation, de la santé et de l’assainissement de l’environnement. Coût total alloué à ces investissements: 692.443.000 FCFA. Présidant la réunion en l’absence du maire Albert N'Cho Acho, le 1er adjoint, Iritié Bi Gooré Serge, a réaffirmé sa volonté à traduire en actes toutes les aspirations des populations. Puis, il a réitéré l’engagement du Conseil municipal à booster son assiette fiscale. « Nous allons multiplier la construction de magasins qui vont être encore des sources de revenus de recettes. On est en train de réorganiser le système de collecte des taxes au sein du marché. Tout ceci va à terme impacter positivement le budget de la mairie », a-t-il révélé.

Outre l’examen et adoption du projet de programme triennal 2022-2023-2024, il y avait aussi inscrit à l’ordre du jour, l’examen et adoption de l'état trimestriel d'exécution du budget en recettes et en dépenses au 30 juin 2021. Le budget du Conseil municipal d’Agboville pour l’exercice 2021, s’équilibre en recettes et en dépenses à environ 700.000. 000 FCFA.

Tizié TO Bi

Correspondant régional