21 milliards Fcfa de bénéfice pour PALMCI au 1er semestre 2021

Palmci - Augmentation record au premier semestre 2021 d’environ 21 milliards FCFA du bénéfice de Palm Côte d’Ivoire spécialisée dans la production et la commercialisation d’huiles de palme brute et ses dérivés.

Palmci: Le bénéfice semestriel 2021 représente 8,90 fois celui de tout l’exercice 2020

Le bilan d’exercice du premier semestre 2021, à en croire les dirigeants de Palmci, s’établit en terme de bénéfice après impôts net à hauteur de 20,762 milliards de FCFA (31,143 millions d’euros) au terme du premier semestre 2021 comparé à la même période de 2020. Ce bénéfice, explique Financial Afrik, est passé de 10,610 milliards de FCFA au 30 juin 2020 à 31,372 milliards de FCFA un an plus tard, soit une progression de 196%.

Si cette tendance se maintenait, la société Palm Côte d’Ivoire soldera l’exercice 2021 par un bénéfice record. En effet, ce niveau du bénéfice semestriel représente 8,90 fois celui de tout l’exercice 2020 où Palm Côte d’Ivoire n’avait réalisé que 3,521 milliards de FCFA. Le chiffre d’affaires de la société a également enregistré une hausse de 45% à 110,064 milliards de FCFA contre 75,980 milliards de FCFA au premier semestre 2020.

Quant au résultat d’exploitation, il a connu une forte hausse de 252% avec une réalisation qui passe de 11,561 milliards de FCFA au 30 juin 2020 à 40,643 milliards de FCFA au 30 juin 2021. Le résultat des activités ordinaires suit la même tendance haussière (+273%) à 39,535 milliards de FCFA contre 10,611 milliards de FCFA un an auparavant. La Côte d'Ivoire a été frappée, début 2021, par une décision de la hausse du prix de l'huile prise par les industriels. La mésure a ensuite été suspendue sur instruction du ministre Souleymane Diarrassouba, le ministre ivoirien du Commerce et de l'Industrie. Mais depuis quelques mois, ces prix sont revenus en l'état avec une légère augmentation sur le marché.