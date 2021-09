Georges Tai Benson à A+Ivoire: "À l'ISTC, on forme des animateurs"

L’animateur ivoirien Georges Tai Benson (GTB) n’est pas du tout content de l’humoriste Boukary et de la chaine de télé A+ Ivoire. Voici la raison.

Georges Tai Benson: ‘’Demandez à Boukary de parler français pour enrichir le téléspectateur‘’

Georges Tai Benson est un des doyens des animateurs télé en Côte d’Ivoire. Il est le créateur de plusieurs émissions à succès depuis les années 1970. C’est donc avec un regard critique qu’il suit les différentes émissions qui sont diffusées sur les chaînes de télévision ivoiriennes. Dans un message posté sur les réseaux sociaux, GTB dit ne pas apprécier le fait que l’humoriste Boukary soit désigné comme le présentateur d’une émission pour enfants diffusée sur la chaine A+ Ivoire.

" Je suis un fanatique de l'humoriste Boukary dont je raffole des sketchs. Mais ce matin, je découvre une émission de jeu télévisé, assez intéressante, qui est censée être regardée par tous, enfants, adolescents, adultes, parents et grands-parents. Les jeux de ce genre, aident à enrichir les connaissances et à améliorer la culture générale. Voilà que l'animateur de cette émission n'est autre que cet humoriste dont le fonds de commerce est l'exploitation de l'illettrisme de son personnage analphabète Boukary, avec un fort accent étranger. Mais diantre ! Déjà le problème de l'orthographe, du vocabulaire et de la grammaire à l'école fait débat national.... Des fautes à foison, tout au long de cette émission‘’, déplore Georges Tai Benson.

Puis d’ajouter: ‘’S’il vous plaît, A+ivoire, rectifiez le tir. Donnez à Boukary une émission humoristique, genre one man show où il recevrait ses collègues, pour nous égayer. Mais confiez cette émission de jeux à un animateur professionnel. Ou alors, demandez à Boukary de parler français pour enrichir le téléspectateur. À l'Istc on forme des animateurs‘’. Georges Tai Benson a donc exhorté les autorités ivoiriennes, ainsi que les parents d’élèves à prendre leurs responsabilités.

‘’Je me propose d'interpeller à nouveau madame le ministre de l'Education nationale et les dirigeants de la HACA. Avant qu'il ne se passe encore un scandale. Je suis très fâché. Et vous, parents d'élèves ? Pères de famille et autres enseignants. Réagissez face à cet autre scandale sur une chaîne de télévision‘’, a-t-il indiqué .