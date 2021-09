Café-cacao: L' ASPCACC va investir son président à Yamoussoukro

L'investiture du bureau national de l’association des présidents de Conseil d’administration des coopératives de café cacao de Côte d’Ivoire (ASPCACC), est prévue le jeudi 30 septembre à l' hotel président de Yamoussoukro.

ASPCACC : Le président Moussa Sawadogo et son bureau investis jeudi prochain

Initialement prévue le 21 septembre dernier, l'investiture du bureau national de l’association des présidents de Conseil d’administration des coopératives de café cacao de Côte d’Ivoire (ASPCACC) présidé par Moussa Sawadogo, se fera le jeudi 30 septembre prochain à l’hôtel Président de Yamoussoukro.

La cérémonie est placée sous le haut patronage du ministre d’État, ministre de l’Agriculture et du développement rural, Kobenan Kouassi Adjoumani, et sous le parrainage du ministre de l’Emploi et de la protection sociale, Me Adama Kamara. Le coparrainage sera l'affaire de Yves Brahima Koné, Directeur du Conseil Café cacao.

Pierre Dimba, ministre de la Santé et de la Couverture maladie universelle, assurera la présidence de cette cérémonie, sous le thème : «Le cacao, notre patrimoine et notre héritage, ensemble préservons le pour les générations futures».

Outre la présentation du bureau de l’ASPCACC et la série des discours, l’évènement sera marqué par une opération de vaccination contre la covid-19 sur place et la visite du siège de l’association à Yamoussoukro.

L’association des PCA de coopératives de Café-cacao a vu le jour le 6 février 2021 et fédère à ce jour 500 coopératives sur l’ensemble du territoire ivoirien. Pourvu d’un programme d’activités clair, l’ASPCACC ambitionne d’être un interlocuteur crédible dans la filière café cacao.

Sercom ASPCACC