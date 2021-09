Simone Ehivet Gbagbo dévoile sa vision de la Côte d'Ivoire

Le Mouvement des générations capables (MCG), un mouvement proche de l' ex-Première dame, Simone Ehivet Gbagbo, a tenu son Assemblée générale constitutive, samedi 25 septembre 2021.

Simone Gbagbo: "La vision, ce n’est pas Simone Ehivet; ce n’est pas non plus X ou Y"

Le Mouvement des générations capables a effectué, comme annoncé, son assemblée générale constitutive, samedi, en présence de Simone Ehivet Gbagbo. A l'occasion, l'épouse de Laurent Gbagbo a conseillé à ses filleules de transcender les querelles et les divisions afin de rester unis et solidaires.

L'ancienne Première dame, faut-il le souligner, incarne aux yeux des membres de ce mouvement, des valeurs qui constituent "une source d’identification". Elle n'a pas manqué d'exhorter ses filleuls à faire siennes ces valeurs pour une Côte d'Ivoire forte et souveraine, remplie de justice et d’équité, qui demeure la seule et unique boussole.

" La vision, c’est comme le rêve que nous souhaitons voir se réaliser. C’est en quelque sorte la réponse que nous donnerions à Dieu, si nous le rencontrions et qu’il nous demandait, ce que nous voudrions qu’il fît pour nous, pour nos familles et pour notre pays. C’est cela la Vision », a expliqué Simone Gbagbo à ses filleules.

« La vision, ce n’est pas Simone Ehivet Gbagbo, ce n’est pas non plus X ou Y. La Vision, c’est ce que nous recherchons du plus profond de nous-mêmes et qui commande toute notre action politique et sociétale », s'est-elle montrée plus précise.

Poursuivant, elle a incité ses filleuls à s’organiser afin d’implanter le Mouvement de Générations Capables à travers tout le pays et au-delà. Madame Marie Claude KRAIDY a été élue présidente du MCG, à l'issue de l'assemblée constitutive qui a eu lieu ce samedi. Visiblement très émue du choix porté sur sa personne, elle a déclaré être consciente de l'immensité de sa tâche et a promis de mettre tout en oeuvre pour mener à bien sa mission.

« Je vous assure de mener à bien les missions du Mouvement des Générations Capables, afin de faire en sorte que les valeurs qui sont en train de disparaitre, renaissent», a-t-elle déclaré. Monsieur DIARRA Kassoum, Président de la cérémonie, s’est réjoui de la mise en place du mouvement qui devra trouver des pistes de réponses à tous les problèmes nés des différentes crises socio politiques et tracer les sillons d’une Côte d’Ivoire prospère et stable.

L’honorable Emile Guirieoulou et Dr Boga Sacko, Président de la FIDHOP, et bien d’autres étaient aux côtés de l'ex-Première dame lors cette cérémonie.