Affaire A+Ivoire: L'humoriste Boukary répond à Georges Tai Benson

Sévèrement critiqué par l’animateur Georges Tai Benson (GTB), il y a quelques jours, voici comment l’humoriste Boukary a réagi.

Boukary: ‘’Merci beaucoup pour vos critiques. Je prends tout en considération‘’

Dans un message posté sur les réseaux sociaux récemment, l'ancien animateur télé Georges Tai Benson a dénoncé la désignation de l’humoriste Boukary pour présenter l'émission pour enfants, diffusée sur la chaîne A+ Ivoire.

‘’S’il vous plaît, A+ivoire, rectifiez le tir. Donnez à Boukary une émission humoristique, genre one man show où il recevrait ses collègues, pour nous égayer. Mais confiez cette émission de jeux à un animateur professionnel. Ou alors, demandez à Boukary de parler français pour enrichir le téléspectateur. À l'Istc, on forme des animateurs ‘’, a-t-il déclaré.

Georges Tai Benson a exhorté les autorités ivoiriennes, ainsi que les parents d’élèves à prendre leurs responsabilités. ‘’Je me propose d'interpeller à nouveau madame le ministre de l'Education nationale et les dirigeants de la HACA. Avant qu'il ne se passe encore un scandale. Je suis très fâché. Et vous, parents d'élèves ? Pères de famille et autres enseignants. Réagissez face à cet autre scandale sur une chaîne de télévision‘’, a-t-il indiqué.

De son côté, Boukary n’a pas répondu aux critiques de GTB. Cependant, il dit avoir pris bonne note de toutes les critiques en son encontre. ‘’Merci beaucoup pour vos critiques. Je prends tout en considération. Je dois avancer maintenant et c'est avec vous‘’, a répondu l'humoriste sur sa page Facebook samedi.

Pour la jeune et belle animatrice, Gliss, officiant sur Radio Nostalgie et sur la chaîne de télévision NCI, il ne faut pas en vouloir aux humoristes qui s'exercent par moments au métier d'animateurs. Pour elle, avoir fait des cours d'animation à l’ISTC, ne suffit plus.

''Très chers animateurs en devenir, créons nous notre propre communauté. Faisons-nous une notoriété de par nous-mêmes. Parce que maintenant, c’est ce qu’ils regardent pour nous donner des contrats. Soyons créatifs. Aller à l’ISTC, AVOIR LE TALENT NE SUFFISENT PLUS! Les temps ont changé ! N’en voulons pas aux humoristes qui font notre métier désormais", a-t-elle indiqué.