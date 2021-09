Titrologie : "Blé Goudé et Simone Ehivet disent non à Gbagbo"

La revue de presse ou la titrologie de ce lundi 27 septembre 2021 est dominée par la formation du nouveau mouvement politique de l'ex Première dame Simone Gbagbo, qui marque ainsi sa rupture politique d'avec son époux Laurent Gbagbo.

La création du mouvement politique de Simone Gbagbo au coeur de la titrologie de ce lundi

Plusieurs quotidiens se sont intéressés à la création du mouvement de soutien à l'ex Première dame Simone Gbagbo. "Simone et Gbagbo, un pas de plus vers la rupture'', indique Notre Voie, quand L'Essor Ivoirien pointe à sa Une: ''Lancement du mouvement MGC, Simone dit niet au culte de la personnalité, plusieurs cadres du FPI la rejoignent''.

Même son de cloche pour Le Jour Plus qui barre à sa Une: ''Simone Gbagbo se dresse contre Gbagbo et les Gor, l'ex Première dame dit non au culte de la personnalité''. L'Inter, pour sa part, rapporte des propos de Simone Gbagbo lors du lancement de son mouvement: ''Simone Gbagbo à ses filleuls, tenez-vous prêts...votre vision ne doit pas être un individu''.

L'Avenir indique à sa page d'ouverture: ''Ralliement au nouveau parti, Blé Goudé et Simone disent non à Gbagbo''. Plusieurs autres thèmes ont également été abordés dans la titrologie de ce lundi. Par exemple, la situation actuelle au RHDP.

''Crise au sommet du parti au pouvoir, RHDP, ça ne pas du tout'', titre le Bélier. Le Matin mentionne à sa page d'ouverture: ''RHDP, aucun péril en la demeure, la vraie mission confiée au comité de restructuration. Personne n'a été blâmé, personne n'a été renvoyé''.

L'installation de la Sotra dans la ville de Bouaké a également été abordée dans la presse ivoirienne ce lundi. ''Patrick Achi au four et au moulin. Enfin la Sotra envahit Bouaké'', lit-on à la Une de Le Rassemblement, quand Le Patriote rapporte des propos du Premier ministre: ''Le président Ouattara veut faire de Bouaké l'une des plus belles villes du pays''.