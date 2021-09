Coupé-decalé: L’artiste Ramsès Tikaya échappe à la mort à Tiassalé

Le jeune chanteur Coupé-décalé Ramsès Tikaya, auteur du titre, Zikabahoun, a échappé à la mort dimanche. Ce qu'il s'est passé.

Ramsès Tikaya: ''On a vu notre vie défiler devant nous en une fraction de secondes''

De retour d'un spectacle à Divo, Ramsès Tikaya a eu un accident de voiture qui a sérieusement endommagé son véhicule. Fort heureusement, il n'y a pas eu de pertes en vie humaine. C'est l'artiste lui-même qui a donné l'information via un message posté sur sa page Facebook.

'''Aujourd'hui dimanche 26 septembre, mon staff et moi, on rentrait sur Abidjan après un spectacle dans la ville de Divo. Arrivé à l'entrée de Tiassalé aux environs de 7h que notre voiture a quitté la route pour rentrer dans la brousse et cogné un arbre d'hevea. Grâce à Dieu, mon staff et moi sommes sortis sains et saufs de cet accident qui aurait pu nous couter la vie'', a indiqué l'artiste.

Puis d'ajouter: ''Dieu est grand, je dis bien Dieu nous a sorti vivants juste avec des petites blessures et égratignures. On a vu notre vie défiler devant nous en une fraction de secondes. Dieu merci, il y a eu plus de peur que de mal, nous sommes rentrés dans nos différents domiciles. Tout va bien. Merci mon Dieu de nous avoir sauvé de cet accident''.

Après la publication de ce message, Ramsès Tikaya a reçu de nombreux messages de soutien et de réconfort. Cependant certaines personnes lui ont demandé d'éviter de prendre la route juste après un spectacle à l'intérieur du pays.

'' Dieu merci, vous n'avez rien. Mais la prochaine fois, il y a des choses que vous devez éviter. Si vous êtes arrivés à Tiassalé vers 7 heures, c'est que vous avez quitté Divo très tôt juste après votre spectacle. Prendre la route tôt le matin, après une nuit d'activités assez intense, c'est très dangereux, parce qu'il y a encore le sommeil qui se fait sentir. C'est très important d'être lucide quand on est au volant'', a commenté un internaute.

Notons que Ramsès Tikaya a formé, pendant plusieurs années, un duo avec Salvador Plaisir. Mais les deux chanteurs ont décidé, d'un commun accord, de faire carrière solo. Ramses a ensuite dévoilé des chansons tels que '' Zikabahoun '' ou encore '' Bougement dance '' qui sont très bien appréciées par les mélomanes ivoiriens.