Mode : "Ethani" annonce de bonnes nouvelles aux couturiers

Le paysage de la mode en Côte d'Ivoire va connaitre des innovations dans les prochains jours. L'association "Ethani", dirigée par le styliste Roger Bango, envisage apporter un nouveau souffle aux professionnels du secteur du textile.

Mode : Roger Bango et Ethani démarrent bientôt leurs activités

Créée depuis le 24 avril 2021, "Ethani", notre pagne en langue locale baoulé, lance bientôt ses activités. Vendredi 24 septembre 2021, Roger Bango, le président de l'association, a levé un coin du voile sur les ambitions de ladite organisation. "Le niveau des couturiers aujourd’hui en Côte d’Ivoire n’est pas le niveau qu’on aurait dû avoir. Si l’on était fédéré, et qu’on échangeait sur nos difficultés, on aurait pu vraiment changer les choses. On veut améliorer les conditions de vie de non seulement des couturiers et de tous ceux qui sont dans l’écosystème de la confection en Côte d’Ivoire", a dit le styliste ivoirien.

Ethani se donne pour première mission de faire la promotion de la mode en Côte d'Ivoire. Roger Bango révèle que son association s'engage à rendre le secteur plus compétitif devant la concurrence internationale. "Nous organiserons des foires, des salons, des défiler et des masters class afin de mettre les membres à niveau à travers des formations. Aussi, nous prévoyons récompenser les jeunes talents, car nous avons compris que la plupart des jeunes qui sont au fond de la Côte d’Ivoire n’arrivent pas à se faire voir, nous allons donc coopter les plus méritants et les financer pour encourager les autres à la perfection. Nous comptons aussi organiser les Awards des maîtres artisans et récompenser les anciens couturiers qui ont au moins 30 ans de métiers en Côte d’Ivoire", a promis cet acteur reconnu dans le milieu de la mode ivoirienne.

Il est important de souligner qu’"Ethanie", qui rassemble plusieurs grands noms du secteur des professionnels des métiers du textile, a entre autres objectifs défendre les intérêts des professionnels de la mode, d'oeuvrer pour le renforcement des capacités des acteurs du milieu et la création d'une union entre les membres.