Mondial Ghana - Zimbabwe: Milovan Rajevac dévoile ses 32 joueurs

Milovan Rajevac revient, 11 ans après au Ghana. Le nouveau sélectionneur des Black stars a dévoilé ce lundi les noms de son commando retenu pour la double confrontation contre le Zimbabwe les 9 et 12 octobre à l’occasion des 3e et 4e journées des qualifications au Mondial 2022.

Grand retour de Thomas Partey pour le match Ghana - Zimbabwe, Mohammed Kudus aussi

Le Serbe Rajevac de retour à la tête des “Black Stars”, a annoncé la Fédération ghanéenne (GFA) vendredi. Ce lundi, il a rendu publics les noms des joueurs retenus pour les deux prochains matchs du Ghana.

On remarque le grand retour du milieu de terrain d’Arsenal, Thomas Partey, absent pour cause de blessure lors du précédent rassemblement. Lui aussi forfait à ce moment-là, le milieu de terrain de l’Ajax, Mohammed Kudus signe également son retour, tout comme Alfred Duncan (Fiorentina) et Benjamin Tetteh (Yeni Malatyaspor), absents depuis plus longtemps.

A noter aussi la première convocation du gardien binational Joe Wollacott, né en Angleterre et pensionnaire de Swindon Town FC en D4 anglaise. Le Rennais Kamaldeen Suleymana, le Bordelais Gideon Mensah, le Strasbourgeois Alexander Djiku et l’Amiénois Emmanuel Lomotey sont là aussi. Après leur entame ratée avec une victoire étriquée 1-0 à domicile contre l’Ethiopie, suivie d’une défaite 1-0 en Afrique du Sud, les Black Stars se devront de faire le plein face aux Warriors.

La présélection du Ghana

Gardiens : Lawrence Ati- Zigi (FC St. Gallen), Richard Atta (Hearts of Oak), Ibrahim Danlad, (Asante Kotoko), Jojo Wallocott (Swindon Town)

Défenseurs : Philemon Baffuor (Dreams FC), Andrew Yiadom (Reading FC), Ismail Ganiyu (Asante Kotoko), Gideon Mensah (Bordeaux), Baba Abdul Rahman (Reading FC), Daniel Amartey (Leicester City), Joseph Aidoo (Celta Vigo), Jonathan Mensah (Columbus Crew), Alexander Djiku (Strasbourg).

Milieux de terrain : Thomas Partey (Arsenal FC), Baba Idrissu (Real Majorque), Alfred Duncan (Fiorentina), Emmanuel Lomotey (Amiens), Mubarak Wakaso, (Shenzhen FC), Mohammed Kudus (Ajax Amsterdam), Majeed Ashimeru (RSC Anderlecht), Kofi Kyere (St. Pauli), Abdul Fatawu Issahaku (Steadfast FC).

Attaquants : André Ayew (Al Sadd SC), Kamaldeen Suleymana (Rennes), Tariq Fosu-Henry (Brentford FC), Joel Fameyeh (Orenburg), Yaw Yeboah (Wisła Cracovie), Samuel Owusu (Al-Fayha FC), Jordan Ayew (Crystal Palace), Caleb Ekuban (Genoa), Emmanuel Gyasi (Spezia), Benjamin Tetteh (Yeni Malatyaspor)

Du côté du Zimbabwe, le sélectionneur par intérim Norman Mapeza a déjà choisi son équipe, il a envoyé des notifications aux dirigeants des clubs où évoluent ses poulains.

Le staff technique des Warriors espère des retours favorables des clubs afin de disposer de l’armada de joueurs pour faire un bon match lors de la double confrontation contre le Ghana en octobre prochain. Selon les informations du manager général des équipes nationales du Zimbabwe Wellington Mpandare, une lettre a déjà été envoyée aux différents clubs pour la libération des joueurs convoqués en sélection nationale pour octobre.

« Le sélectionneur (Norman Mapeza, ndlr) a déjà nommé les joueurs qui feront partie de l’équipe des Warriors pour jouer contre le Ghana. Nous avons envoyé des lettres aux clubs concernés dans lesquels jouent nos joueurs. L’équipe sera annoncée dans les prochains jours, une fois les confirmations nécessaires terminées. », a annoncé Mpandare à The Herald.