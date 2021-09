Covid-19: 800 000 personnes attendent leur deuxième dose d’Astra Zeneca

Le gouvernement ivoirien, qui a lancé depuis le 1er mars 2021 la vaccination contre la Covid-19, affiche sa détermination à protéger les populations, en déployant les moyens nécessaires pour atteindre cet objectif.

Covid-19: La Côte d'Ivoire réceptionne 391 200 nouvelles doses de vaccins AstraZeneca

C’est dans ce contexte que ce lundi 27 septembre 2021, le Ministre Pierre DIMBA, en charge de la Santé, a réceptionné un lot de 391 200 doses de vaccins AstraZeneca à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan.

Vendredi dernier, un important don de la France qui s’inscrit dans le cadre de l’initiative Covax, avait été réceptionné à Abidjan, environ 108 000 doses de vaccin Astra Zeneca.

Selon le ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Pierre Dimba, les doses d’Astra Zeneca sont particulièrement précieuses en ce moment. Au moins 800 000 personnes qui ont reçu la première dose d’Astra Zeneca attendent les vaccins Astrazeneca pour faire leur deuxième dose.

Fort de ces acquis, les autorités sanitaires vont intensifier la campagne de vaccination pour atteindre l’objectif d’un million de personnes vaccinées par mois, notamment les catégories les plus exposées telles que les Forces de défense et de sécurité, le personnel de santé, les enseignants, les officiers de justice, les restaurateurs, les hôteliers, etc.

La stratégie du gouvernement pour atteindre une large couverture vaccinale repose sur la sensibilisation, l’approvisionnement régulier en vaccins et l’implantation de plusieurs sites de vaccination.

Pour encourager les populations à se faire vacciner et briser les préjugés, le ministère de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle a entrepris une campagne de sensibilisation de proximité dans les communes du District autonome d’Abidjan.

Les autorités sanitaires prennent le temps d’expliquer et de dissiper les appréhensions des populations sur la vaccination. Elles leur présentent le bien-fondé de cette vaccination qui est de les protéger.

En outre, pour garantir la disponibilité des vaccins, le gouvernement a établi un calendrier d’approvisionnement régulier en vaccins homologués par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) jusqu’à fin décembre 2021. Les vaccins déjà reçus sont Astra Zeneca, Pfizer, Johnson & Johnson et Sinopharm.

Enfin, les autorités sanitaires ont opté pour l’ouverture de plusieurs sites de vaccination, afin d’accroître l’offre de couverture vaccinale. La multiplicité des sites est couplée à des unités mobiles de vaccination qui se déplacent vers les populations. Dans le District d’Abidjan, épicentre de la maladie, les sites sont passés de 63 à 182. Les nouveaux horaires d’ouverture et de fermeture sont fixés de 8 heures à 18 heures contre de 9 heures à 15 heures précédemment.

Le bilan d’étape de cette stratégie est que la Côte d’Ivoire a réceptionné 2 577 700 doses de vaccins sur une commande de 12 311 030 doses. À la date du 7 septembre 2021, ce sont 1 477 179 doses qui ont été administrées.

Le Ministère de la Santé, de l’Hygiène Publique et de la Couverture Maladie Universelle a enregistré ce lundi 27 septembre 2021, 98 nouveaux cas de Covid-19 sur 2 741 échantillons prélevés soit 3,6 % de cas positifs, 127 guéris et 7 décès.

A la date du 27 septembre 2021, la Côte d’Ivoire compte donc 59 977 cas confirmés dont 57 606 personnes guéries, 607 décès et 1 764 cas actifs.

Le nombre total d’échantillons est de 1 004 160.

Le 26 septembre, 13 870 doses de vaccin ont été administrées soit un total de 1 982 168 doses du 1er mars au 26 septembre.

Le Ministre de la Santé, de l’Hygiène Publique et de la Couverture Maladie Universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres de vaccination. La vaccination contre la COVID-19 est gratuite et volontaire.