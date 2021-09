Côte d'Ivoire: Kabran Appiah, ex-compagnon de Gbagbo, est décédé

L'ancien ministre et homme politique ivoirien, Kabran Appiah, est décédé ce lundi 27 septembre 2021.

Décès de l'ancien ministre Kabran Appiah

La Côte d’Ivoire est de nouveau en deuil, moins d'un mois après le décès à Paris en France, de Charles Konan Banny des suites du Coronavirus. L'ancien ministre Kabran Appiah, président de la Ligue des mouvements pour le progrès (LMP), est décédé ce lundi après midi. Selon des sources médicales, ce compagnon de l'ex-président Laurent Gbagbo, aurait succombé après une infection à la COVID-19.

À la faveur de l'élection présidentielle d'octobre 2020, Kabran Appiah, avait en accord avec Pascal Affi N'guessan, alors président de l’Alliance des forces démocratiques (AFD), décidé de retirer leurs représentants des commissions électorales indépendantes locales (CEI locales) afin de ne « point se faire complice du holdup électoral mis en place par le gouvernement, le Conseil Constitutionnel et la Commission électorale indépendante (CEI)». L'élection s'est soldée par une victoire dès le premier tour du président Alassane Ouattara, candidat du Rhdp.

Au plan sanitaire, le Ministère de la Santé, de l’Hygiène Publique et de la Couverture Maladie Universelle a enregistré ce lundi 27 septembre 2021, 98 nouveaux cas de Covid-19 sur 2 741 échantillons prélevés soit 3,6 % de cas positifs, 127 guéris et 7 décès. A la date du 27 septembre 2021, la Côte d’Ivoire compte donc 59 977 cas confirmés dont 57 606 personnes guéries, 607 décès et 1 764 cas actifs.