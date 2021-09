Aux tabourets du RHDP, Mabri propose des chaises traditionnelles de l'UDPCI

Albert Toikeusse Mabri est déterminé à accéder à la magistrature suprême pour « le bonheur de la Côte d'Ivoire ». Le Président de l'UDPCI appelle pour ce faire, ses camarades qui ont rejoint le RHDP à revenir au sein du parti créé par feu Robert Guéi.

Mabri Toikeusse en quête du « grand fauteuil présidentiel »

Démissionnaire du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) et limogé du gouvernement ivoirien, El Hadj Abdallah Toikeusse Mabri lorgne désormais le « grand fauteuil présidentiel ». À cet effet, le président de l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire (UDPCI) entend battre le rappel de ses troupes pour se donner les moyens pour conquérir le pouvoir d'État. « Le combat démocratique en vue de la prise du pouvoir par les urnes », tel est le leitmotiv que s'est donné l'ancien ministre de l'Enseignement supérieur, pour qui, « 2025, est l’étape ultime ».

À l'occasion de la cérémonie d'hommage au général Guéi, décédé 19 ans plutôt, Mabri Toikeusse n'a pas manqué de réitérer son attachement à la démocratie, en mémoire de son référent politique et mentor Robert Guéi. Avant de rassurer l'opinion nationale sur le fait que son parti se porte bien, et qu'il y a la place pour tous les Ivoiriens qui veulent y militer.

Lançant un message solennel à ceux de ces camarades de parti qui ont rejoint le RHDP, parti présidentiel, le président du Conseil régional du Tonkpi leur a lancé cet appel : « À tous les militants de L'UDPCI qui ont viré au RHDP, s'ils trouvent que les TABOURETS deviennent rares là-bas, à L'UDPCI, nous avons quelques chaises traditionnelles solides, où nous pouvons être ensemble, en attendant que moi, MABRI TOIKEUSSE, j'occupe le grand fauteuil présidentiel pour le bonheur de la Côte d'Ivoire. Ils peuvent revenir. »

À propos du renouvellement générationnel de la classe politique ivoirienne, Dr Mabri exprime clairement son opinion. « Ce qui me gêne dans le débat sur la nouvelle génération, c'est qu'on cible des personnes. Le renouvellement de génération est un phénomène naturel », déclare-t-il.