France : Hommage à Maxime Blasco, le soldat de Barkhane tué au Mali

La France s'apprête à rendre un hommage au caporal-chef Maxime Blasco, tué, vendredi, lors d'un combat au Mali. Cette cérémonie se tiendra aux Invalides, le mercredi 29 septembre 2021.

Caporal-chef Maxime Blasco, 52e soldat français tué au Sahel

Alors que le ton monte, ces dernières semaines, entre Bamako et Paris autour de l'affaire Wagner, un soldat de l'opération française Barkhane a été tué au Mali lors de combat à la frontière avec le Burkina Faso. Le caporal-chef Maxime Blasco prenait en effet part, vendredi dernier, à une « opération de reconnaissance et de harcèlement » des forces terroristes, dans la région de Gossi, dans la zone des trois frontières Mali - Niger - Burkina Faso.

La mort de cet autre soldat vient porter à 52, le nombre de militaires français tués dans la région sahélienne, et plus précisément au Mali, dans la lutte contre le djihadisme depuis huit ans. Soldat du 7e bataillon de chasseurs alpins de Varces (Isère), le caporal-chef Maxime Blasco a des faits d'armes qui dénotent de sa bravoure et de son engagement dans cette opération militaire.

En 2019, il avait sauvé la vie de deux de ses camarades de l'opération Barkhane lors d'un crash de leur hélicoptère. « Grièvement blessé, notamment avec de multiples fractures vertébrales, il avait réussi à les extraire sur une cinquantaine de mètres avant de les installer de façon un peu artisanale sur les patins d'un hélicoptère Tigre pour les extraire de la zone de combat », raconte France Télévisions.

C'est donc à ce valeureux soldat qu'un hommage national sera rendu par les autorités françaises, mercredi 29 septembre 2021 à 16h 30 aux Invalides en reconnaissance à son parcours exceptionnel récompensé par plusieurs décorations dans son engagement pour la défense de la France et ses alliés.

L'on s'interroge toutefois de savoir si les autorités de la transition malienne sony conviées à cette cérémonie.