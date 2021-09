Joueur du PSG, Lionel Messi a trouvé sa maison à Neuilly-sur-Seine

Lionel Messi a trouvé sa maison de rêve tant recherchée par la star du Paris Saint-Germain. Le domaine se situe à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), tout près du lieu où résident plusieurs de ses coéquipiers.

Résidence de Lionel Messi à Neuilly: La Pulga, voisin de Marco Verratti, Ángel Di María et Icardi

Résidant jusque-là dans un hôtel parisien depuis son arrivée au Paris Saint-Germain le 10 août 2021, Lionel Messi est désormais locataire d’une maison dans l’ouest de la France où s’appretent à amenager le buteur argentin, sa femme Antonella Roccuzzo et leur trois enfants. A l'abri des regards, la petite famille de Leo Messi a pour voisins l'Italien Marco Verratti, les Argentins Ángel Di María et Mauro Icardi ou le Brésilien Marquinhos.

Pour cet emplacement privilégié de la résidence établie sur deux étages de 300 m² pour quatre chambres, salle de sport, spa, jardin, l’argentin et sa famille devront se contenter d’une résidence sans piscine intérieur, « critère important au début des recherches », selon RMC Sport. Toutefois, le joueur parisien va débourser pour loyer mensuel la bagatelle somme de 20 000 euros, comme le stipule le contrat de bail signé le mercredi 22 septembre 2021.

Lionel Messi voudrait en effet scolariser ses enfants avec ceux de ses coéquipiers. Il faut dire que la ville offre des prestations haut de gamme, donc très recherchées par les joueurs de football. Selon les informations de RMC Sport, toute la famille s'est penchée sur le dossier. Après sa femme Antonella, ce fut au tour de son père, Jorge Messi. Tous ont mis de côté une villa près de ​Le Vésinet​, dans les Yvelines, puis la famille serait tombée "sous le charme" de cette résidence privée.

Leo avait exigé lors de son arrivée à Paris, à en croire notre source, un hôtel particulier, avec piscine et salle de sport. Il était même prêt à mettre jusqu'à 45.000 euros de loyer ​mensuel. La famille a demandé la mise en place d'un service de sécurité autour de cette résidence, alors que plusieurs joueurs du PSG ont été cambriolés ces derniers mois. Dans le quartier, les riverains semblent ravis de cette arrivée. En août dernier, certains estimaient que les contrôles seraient sans doute renforcés.