Aelyssa Darragi: "Voici pourquoi j'ai dit Oui à Alpha Blondy"

Plus d’un an après son mariage avec le chanteur ivoirien Alpha Blondy, la belle Aelyssa Darragi a expliqué comment elle est devenue l’épouse du reggaeman.

Aelyssa Darragi parle de son aventure avec Alpha Blondy

Après son mariage religieux qui a eu lieu le jeudi 23 avril 2020 à la grande mosquée de la Riviera 2 à Cocody, le célèbre chanteur ivoirien, Alpha Blondy s'est engagé légalement avec Aelyssa Darragi le samedi 25 avril 2020 à Sofitel Hôtel Ivoire à Abidjan. Un mariage fort décrié par sa fille Soukeina Koné qui est montée au créneau pour faire savoir que son père n'avait pas divorcé d'avec sa mère, la coréenne Ran Young Hong-Koné. La fille du chanteur suspectait même la belle Aelyssia d'avoir envoûté son père.

Cette sortie de Soukeina avait mis son père Alpha Blondy dans tous ses états. Le chanteur était allé jusqu'à renier sa propre fille. ''Toi et moi, nous n'avons plus rien à nous dire. Si je meurs, ne viens pas. Si tu meurs, je ne viendrai pas'', avait-il répliqué. Un peu plus d’un an après cet épisode, la Tunisienne Aelyssa Darragi vit le grand amour avec Alpha Blondy, comme le témoignent les nombreuses photos et vidéos postées régulièrement sur la toile.

Invitée ce mardi sur la chaîne NCI, Aelyssia a expliqué comment elle s’est mise en relation avec le chanteur. ‘’Je n’ai pas eu de drague parce que (…) la fameuse dame de compagnie que j’ai été, je m’occupais de ses habits, de lui (…) Et puis il est parti à la Mecque, il est parti 10 jours. Etant là-bas, il m’a envoyé un message, il m’a dit: ‘’j’ai reçu un message; quand je viens, je t’en parle‘’. Je me dis qu’il a certainement un message pour la Côte d’Ivoire ou pour l’humanité, et puis quand il est rentré (…) en discutant, il m’a dit: ‘’à la Mecque, quand je voyais une femme, je voyais ton visage, j’ai reçu un message de Dieu qui me disait: il faut que tu épouses cette femme, tu auras un fils avec elle et il s’appellera Abraham‘’, a-t-elle rapporté.

Réticente au début, elle a fini par accepter car Alpha Blondy avait tout ce qu’elle recherchait chez un homme. ‘’ Je me suis dit: ‘’tu voulais un homme généreux de cœur, tu l’as eu; tu as demandé un homme qui va te faire voyager, un homme qui va te faire une belle vie, un homme qui va t’aimer profondément, il avait tout, j’ai pris le temps de l’observer, mais je ne lui ai pas dit oui tout de suite quand j’ai su que c’était oui‘’, a-t-elle relaté.