Accusé de viol, Kouadio Konan Bertin porte plainte et se fait "lyncher"

Kouadio Konan Bertin est accusée par l'une de ses collaboratrices de viol. Pour cette affaire qui a suscité une véritable polémique sur les réseaux sociaux, le ministre ivoirien de la Réconciliation entend donner une suite pénale pour laver son honneur. Sauf qu'un ancien magistrat n'a pas manqué de dénoncer cette démarche de KKB.

Kouadio Konan Bertin : « Je n'ai rien à me reprocher »

Comme une trainée de poudre, l'affaire continue de se répandre sur la toile et les conversations dans les maquis, bars et autres points « show » de la nuit abidjanaise. La chanteuse camerounaise Sophie Dencia, dans un enregistrement sonore largement partagé sur les réseaux sociaux, a accusé Kouadio Konan Bertin de l'avoir violé. Avant de demander, avec son époux, un arrangement amiable de cette affaire. Certaines sources indiquent à juste titre qu'elle aurait demandé la faramineuse somme de 250 millions de FCFA en vue de se laver de cette souillure.

Invité à une émission sur la chaine nationale RTI1, le ministre de la Réconciliation nationale et de la Cohésion sociale a passé en revue la mission à lui confiée par le Président Alassane Ouattara consistant à réconcilier les Ivoiriens que des décennies de crises ont contribué à diviser. Cette mission est d'autant plus dense qu'il n'a pas « le temps de faire autre chose ».

Le confrère qui le recevait a tout de même mis les pieds dans les plans en l'interrogeant sur cette affaire de viol. « Par respect pour les Ivoiriens, on ne peut pas venir à la télévision nationale, là où ils payent leurs redevances pendant une heure et demie, parler et faire comme si cette affaire n'a pas existé », a déclaré KKB, avant d'apporter cette réponse formelle : « Je n'ai rien à me reprocher. »

Puis, l'ancien député de Port-Bouët annonce : "C'est un dossier pénal qui est aujourd'hui aux mains de la justice. Et il appartient à mes avocats de l'évoquer les prochains jours, et ils vont en donner les prochains jours quelques éléments qui vont les rassurer davantage. »

Grah Ange Olivier, magistrat radié de l’ordre, était cependant monté au créneau un peu plus tôt pour marquer son indignation quant à l’orientation donnée par le ministre Kouadio Konan Bertin à cette affaire. « Il est trop facile de ne pas démissionner pour garder son impunité judiciaire et avoir l’indécence de porter plainte contre celle qui vous accuse de viol, alors qu’elle ne peut pas porter plainte contre vous. Ce n’est qu’une tentative de faire pression sur le couple. C’est honteux », a estimé l’homme de droit.