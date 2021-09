Ballet diplomatique de Ouattara : L'adieu des ambassadeurs d'Espagne et d'Italie

Sous l'impulsion d'Alassane Ouattara, les relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire, l'Espagne et l'Italie sont au beau fixe. Les ambassadeurs de ces deux États européens l'ont témoigné, mardi, lors de leur visite d'adieu au président ivoirien.

Alassane Ouattara renforce les axes Abidjan-Madrid et Abidjan-Rome

Leurs Excellences Ricardo Lopez-Aranda JAGU et Stefano LO SAVIO, respectivement Ambassadeurs du Royaume d’Espagne et d’Italie en Côte d’Ivoire, étaient reçus en audience, le mardi 28 septembre 2021, au palais de la présidence d'Abidjan-Plateau par Alassane Ouattara. Les deux Diplomates européens étaient venus faire leurs adieux au chef d'État ivoirien. Et ce, à la fin de leur mission sur les rives de la lagune Ébrié.

Au cours de cette rencontre, les deux Ambassadeurs n'ont pas manqué de souligner l'excellence des rapports de leurs pays avec la Côte d'Ivoire. L'émissaire espagnol a tout d'abord évoqué la coopération bilatérale des plus poussés dans divers échanges économiques, et surtout la conversion en cours de la dette espagnole en investissements sociaux en faveur de la Côte d'Ivoire. La sécurité et la défense constituent également l'autre domaine dans lequel la coopération entre Abidjan et Madrid se veut des plus poussées. Même si l'Ambassadeur relève que ces relations diplomatiques entre son pays et la Côte d'Ivoire doivent davantage se renforcer.

Même son de cloche pour l'Ambassadeur italien qui s'est félicité de la découverte d'un impressionnant gisement de pétrole et de gaz par la société italienne "ENI" au large d'Abidjan. Découverte qui dénote d'une saine collaboration entre les entreprises italiennes et ivoiriennes. Le financement par l'Italie de la formation professionnelle de 12.000 jeunes Ivoiriens et 900 activités génératrices de revenus, ainsi que des Start Up en sont une autre illustration.

Alassane Ouattara, faut-il le noter, a repositionné, par son leadership, la Côte d'Ivoire sur l'échiquier international, de sorte à faire de son pays, un hub diplomatique et économique dans la sous-région ouest-africaine.