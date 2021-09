Maladies transfrontalières : Patrick Achi saisi des nouvelles stratégies

Le Premier ministre ivoirien, Patrick Achi, a reçu une délégation de ministres en charge de l'Élevage dans l'espace CEDEAO, mardi 28 septembre 2021, à la Primature au Plateau.

CEDEAO - Maladies transfrontalières : Les nouvelles stratégies de lutte adoptées ont été présentées au PM Patrick Achi

Les ministres en charge de l’Elevage au sein de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) ont présenté, le 28 septembre 2021 à Abidjan, au Premier Ministre ivoirien, Patrick Achi, les stratégies adoptées pour lutter contre les maladies animales transfrontalières.

« Nous sommes venus voir Monsieur le Premier Ministre pour lui présenter les civilités et le remercier pour la promptitude avec laquelle la Côte d’Ivoire a marqué son accord pour cette réunion sous-régionale. Nous avons profité pour lui présenter toutes les nouvelles stratégies qui ont été développées, en vue de lutter efficacement contre les maladies animales transfrontalières », a déclaré le chef de la délégation, le ministre délégué en charge de l’Agriculture du Ghana, Tufiéru Mohamed Hardi.

Ces stratégies, adoptées au terme de la réunion ministérielle, sont la mise en place d’un mécanisme régional de prévention et de lutte contre les maladies transfrontalières, ainsi que la création d’un fonds régional de l’agriculture.

Patrick Achi a, pour sa part, salué la mise en place de ce mécanisme régional de prévention et de lutte, de même que la création du fonds régional de l’agriculture. Le chef du gouvernement ivoirien a par ailleurs promis apporter tout son appui pour la mise en œuvre des décisions issues de cette rencontre ministérielle.

Le commissaire en charge de l’agriculture de l’environnement et des ressources en eau de la CEDEAO, Sékou Sangaré, a indiqué que la réunion a porté, entre autres, sur l’examen des rapports de la 7e réunion annuelle des vétérinaires de la sous-région pour passer en revue la situation épidémiologique, la préparation des plans d’actions contre les maladies animales transfrontalières, l’évaluation des coûts, les propositions de recommandations relatives à la lutte et à l’éradication des maladies animales, etc.

Source Primature