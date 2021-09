Installé aux USA : Biggo Marcy annonce son 4e album

Biggo Marcy, de son vrai nom Assahoua Marcy Kokora Biggo, est un artiste ivoirien qui réside aux États-Unis depuis des années. Dix ans après la sortie de son dernier album, ce reggaeman au style particulier annonce son retour sur le marché discographique.

Le 4e album de Biggo Marcy bientôt disponible

C'est en 1994 qu'Assahoua Marcy Kokora Biggo, plus connu sous l'appellation Biggo Marcy, fait son entrée sur le marché musical ivoirien avec son premier album intitulé "Wele Pômin". Avec ce disque, le chanteur de reggae se révèle au public et lance sa carrière musicale.

En 1999, le reggaeman engagé pour la défense de la cause des plus faibles sort son deuxième album baptisé "La folie douce du reggae cheval". Ce livre sonore positionne Biggo Marcy dans la sphère très sélective de la musique reggae. Six ans plus tard, l'artiste enchaine avec son troisième disque, "Karma".

Dans les années 2010, Biggo Marcy s'envole pour les États-Unis où il décide de s'établir. Toutefois, loin de la terre de ses ancêtres, le promoteur du "reggae cheval" n'abandonne pas la musique. Selon des sources proches de l'artiste-chanteur, l'homme se prépare à sortir son quatrième album depuis le pays de l'Oncle Sam. La nouvelle galette musicale comportera douze titres. Assahoua Marcy Kokora Biggo est né le 9 février 1963 à Anyama en Côte d'Ivoire. Il est originaire de M'badon et d'Anono.