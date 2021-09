Mawa Traoré : ''Je voue un très grand respect à la Diva Aïcha Koné''

La chanteuse mandingue Mawa Traoré a expliqué ce qu'il s'est passé avec la diva Aicha Koné, samedi dernier, lors de son concert au palais de la Culture de Treichville.

Mawa Traoré : "C'est juste une incompréhension, mais je comprends... mon aînée Aïcha Koné"

Mawa Traoré a célébré ses 25 ans de carrière musicale, à travers un concert live qui a eu lieu samedi dernier au palais de la Culture de Treichville. Une fausse note a cependant entaché cet événement. Selon quelques indiscrétions, la diva de la musique ivoirienne, Aicha Koné, présente à ce concert, est repartie très énervée, car elle n'a pu faire sa prestation. L'information s'est très rapidement repandue sur la toile, suscitant de nombreux commentaires. Une situation qui a obligé la chanteuse Mawa Traoré à monter au créneau afin de faire une mise au point.

'' Je voue un très grand respect à la Diva Aïcha Koné. Elle est comme la maman, la grande sœur de toutes les chanteuses ivoiriennes. J'aurais commis un impair si je n'avais pas invité la Diva Aïcha Koné à ce concert marquant mes 25ans de carrière. C'est elle-même que j'ai choisie comme marraine artistique de mon concert. Étant sur scène, j'ai appris que Aicha Koné était présente dans les loges. J'étais tellement contente que je ne cessais pas de signaler sa présence. Aïcha aime beaucoup ma chanson ''Cono'' donc c'est sur cette chanson que je l'ai appelée sur scène afin que nous la chantons ensemble. On m'a dit qu'elle était déja partie", a-t-elle confié à Media Prime

Puis, elle ajoute : "Sur le coup, je me suis dis que vu l'heure tardive, elle était un peu fatiguée donc elle est rentrée. C'est après le concert qu'on m'a informée de ce qui s'est passé. Aïcha Koné voulait monter sur scène avec ses musiciens pour faire une prestation. C'est une très bonne chose, car cela même aurait agrémenté encore plus la fête. Seulement, que les autres n'étaient pas informés que Aïcha Koné venait avec ses musiciens au spectacle. C'est certainement pour cela qu'il y a eu un refus."

Puis Mawa Traoré d'indiquer : "Ils m'ont expliqué que faire descendre les musiciens avec qui je chantais, techniquement, c'était un peu difficile. C'est certainement pour ne pas me déconcentrer que mes musiciens ne m'ont pas informée. Je ne faisais que chanter. Donc je ne savais pas ce qui se passait derrière. C'est vrai que Aïcha Koné m'a appelée à deux jours du concert pour me rappeler ce qu'elle et moi avons prévu de faire ensemble. C'est à dire chanter une chanson ensemble sur la scène. Mais je ne savais pas qu'elle allait venir avec ses musiciens. Car, si je l'avais compris comme ça, c'est mon aînée Aïcha Koné avec ses musiciens qui allaient ouvrir le spectacle pour me donner encore des bénédictions. Et m'annoncer sur scène. C'est juste une incompréhension. Mais je comprends un peu l'état d'âme de mon aînée Aïcha Koné, qui a effectué le déplacement pour me soutenir (...) Moi et les organisateurs de mon concert, nous irons voir ma grande sœur Aïcha Koné."