Mondial 2022: Patrice Beaumelle convoque 30 joueurs pour affronter le Malawi

Patrice Beaumelle, le sélectionneur de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, a rendu publique, ce jeudi, la liste des 30 joueurs qui affronteront le Malawi dans le cadre des 3è et 4 è journées des éliminatoires du mondial de football Qatar 2022.

Les 30 Éléphants convoqués par Patrice Beaumelle pour la double confrontation contre le Malawi

Le technicien français, Patrice Beaumelle, a divulgué une liste de 30 joueurs pour la double confrontation entre l'équipe nationale de Côte d'Ivoire et le Malawi. On note la présence de plusieurs cadres de l’équipe, comme Serge Aurier, Max Alain Gradel, Serey Dié, Eric Bahi, Franck Kessié. D' autres comme Jérémie Boga, Maxwell Cornet, Odilon Kossonou, Sinaly Diomandé et Willi Bolly ont été également convoqués.

L'équipe enregistre plusieurs retours, notamment ceux de Nicolas Pépé (Club d'Arsenal), Wilfried Zaha (Crystal Palace), Cissé Abdoul Karim ( Asec d'Abidjan) et Yao Kouassi Gervais dit Gervinho (Trabzonspor en Turquie), absent pour des raisons diverses lors des première et seconde journées des éliminatoires. Le Lensois Seko Fofana, pourtant très en forme, manquera une fois de plus à l'appel. Le milieu défensif ivoirien, à en croire les explications du sélectionneur, "ne souhaite pas venir en Sélection pour l'instant".

Le match devant opposer la Côte d'Ivoire au Malawi se tiendra le vendredi 8 octobre à Johannesburg en Afrique du Sud et le lundi 11 octobre à Cotonou au Bénin. La Côte d'Ivoire ne disposant pas actuellement de stade homologué par la Confédération africaine de football (CAF) pour accueillir à domicile, ses adversaires.

Ci-dessous la liste complète des Eléphants sélectionnés

Gardiens

1-Sylvain Gbohouo 2-Sangare Badra Ali 3-Cisse Karim

Défenseurs

4-Willy Boli ( Wolver) 5-Serge Aurier (sans club) 6-Éric Bailly ( Manchester United) 7-Sinaly Diomande ( Lyon) 8-Hassane Kamara ( OGC NIce) 9-Wilfried Singo ( Torino) 10-Emmanuel Agbadou ( KA Eupen) 11-Maxwel Cornet ( Burnley) 12-Odilon Kossonou ( Bayer Leverkusen) 13-Ghislain Konan ( Reims)

Milieux

14-Serey Die Geoffroy ( FC Sion) 15-Franck Kessie ( Milan AC) 16-Seri Jean-Michaël ( Fulham) 17-Digbo Habib Maiga ( Metz) 18-AKpa Akpro Jean-Daniel ( Lazio) 19-Serge Aka 20-Ibrahim Sangare ( PSV Eindhoven) 21-Boga Jérémie ( Sassuolo) 22-Traoré Hamed Junior ( Sassuolo)

Attaquants

23-Jean-Evrard Kouassi ( Wuhan) 24-Sébastien Haller (Ajax) 25-Gervinho ( Trabzonspor) 26-Wilfried Zaha ( Crystal Palace) 27-Nicolas Pépé ( Arsenal) 28-Max Gradel ( Sivasspor) 29-Christian Kouame ( Anderlecht) 30-Lago Junior ( Majorque)