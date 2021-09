Affaire de viol : KKB et Sophie Dencia entendus par des enquêteurs

L'affaire de viol dans laquelle serait impliqué Kouadio Konan Bertin dit KKB prend d'autres proportions à Abidjan. S'étant saisis de l'affaire, les enquêteurs de la justice ivoirienne ont entendu le ministre de la Réconciliation et la chanteuse camerounaise Sophie Dencia, apprend-on de bj.l-frii.com.

Affaire de viol : KKB et Sophie Dencia se contredisent devant les enquêteurs

Dans une vidéo audio, qui a largement fait le tour des réseaux sociaux, Sophie Dencia, artiste camerounaise, accusait KKB de l'avoir séquestrée et violée sans ménagement. En réponse à ses graves accusations, le ministre ivoirien de la Réconciliation nationale et de la Cohésion sociale répliquait, à la télévision nationale, qu'il n'a « rien à se reprocher », avant d'indiquer que l'affaire est au pénal et que ses avocats se chargeront de suivre le dossier.

La jeune femme a en effet déposé une plainte pour viol auprès du parquet d'Abidjan contre le membre du gouvernement. De son côté, Kouadio Konan Bertin a déposé une plainte pour « escroquerie et diffamation ». Une tentative de résolution à l'amiable de cette affaire a échoué, apprend-on de sources concordantes.

Pour résoudre cet imbroglio, les autorités judiciaires ont donc ouvert une enquête afin d’élucider cette affaire. Entendus par les enquêteurs, le 28 septembre 2021, la plaignante et son conjoint ont réaffirmé leurs accusations contre le ministre. De son côté, KKB ne reconnaît nullement ces allégations.

À noter que des voix s'élèvent d'ores et déjà pour que toute la vérité soit sue dans cette affaire de viol. Danièle Boni Claverie, ancienne ministre de la Communication et président de l'URD (Union républicaine pour la démocratie ), tout en dénonçant le silence du gouvernement, souhaite que « la justice soit saisie et que le droit soit dit dans toute sa rigueur » sans aucune forme de pression. La Ligue ivoirienne des droits des femmes avait également appelé la justice ivoirienne à « faire toute la lumière » sur cette affaire de viol.